https://1prime.ru/20260911/razreshenie-873216908.html

Разрешение на посещение заповедников можно будет оформить через "Госуслуги"

Разрешение на посещение заповедников можно будет оформить через "Госуслуги" - 11.09.2026, ПРАЙМ

Разрешение на посещение заповедников можно будет оформить через "Госуслуги"

Разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков можно будет оформить через "Госуслуги", Минцифры и Минприроды по поручению председателя... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:16+0300

2026-09-11T10:16+0300

2026-09-11T10:16+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

минприроды

минцифры

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873216908.jpg?1789110984

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков можно будет оформить через "Госуслуги", Минцифры и Минприроды по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить подключение учреждений к сервису до 1 декабря 2027 года, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Мишустин ранее в пятницу утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства. "Минцифры и Минприроды до 1 декабря 2027 года должны обеспечить подключение федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление находящимися в ведении Минприроды национальными парками, к сервису оформления онлайн-разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий через единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мишустин, минприроды, минцифры