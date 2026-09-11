https://1prime.ru/20260911/razreshenie-873216908.html
Разрешение на посещение заповедников можно будет оформить через "Госуслуги"
Разрешение на посещение заповедников можно будет оформить через "Госуслуги" - 11.09.2026, ПРАЙМ
Разрешение на посещение заповедников можно будет оформить через "Госуслуги"
Разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков можно будет оформить через "Госуслуги", Минцифры и Минприроды по поручению председателя... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:16+0300
2026-09-11T10:16+0300
2026-09-11T10:16+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
минприроды
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873216908.jpg?1789110984
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков можно будет оформить через "Госуслуги", Минцифры и Минприроды по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить подключение учреждений к сервису до 1 декабря 2027 года, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Мишустин ранее в пятницу утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства.
"Минцифры и Минприроды до 1 декабря 2027 года должны обеспечить подключение федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление находящимися в ведении Минприроды национальными парками, к сервису оформления онлайн-разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий через единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, михаил мишустин, минприроды, минцифры
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минприроды, Минцифры
Разрешение на посещение заповедников можно будет оформить через "Госуслуги"
Разрешение на посещение заповедников и нацпарков можно будет оформить через "Госуслуги"
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Разрешение на посещение российских заповедников и национальных парков можно будет оформить через "Госуслуги", Минцифры и Минприроды по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить подключение учреждений к сервису до 1 декабря 2027 года, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Мишустин ранее в пятницу утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства.
"Минцифры и Минприроды до 1 декабря 2027 года должны обеспечить подключение федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих управление находящимися в ведении Минприроды национальными парками, к сервису оформления онлайн-разрешений на посещение особо охраняемых природных территорий через единый портал государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении.