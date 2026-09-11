https://1prime.ru/20260911/readovka-873251108.html

Находящемуся в СИЗО основателю Readovka требуется операция, заявил адвокат

Находящемуся в СИЗО основателю Readovka требуется операция, заявил адвокат - 11.09.2026, ПРАЙМ

Находящемуся в СИЗО основателю Readovka требуется операция, заявил адвокат

Основателю издания Readovka Алексею Костылеву, находящемуся в СИЗО по делу о хищении более миллиарда рублей, требуется операция на руке, сообщил РИА Новости его | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T21:07+0300

2026-09-11T21:07+0300

2026-09-11T21:16+0300

финансы

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основателю издания Readovka Алексею Костылеву, находящемуся в СИЗО по делу о хищении более миллиарда рублей, требуется операция на руке, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Кондратьев. "Он упал, когда находился в институте Сербского на экспертизе, ударился головой и сильно повредил руку – это либо перелом, либо порванные связки. Ему требуется операция, хирургическое вмешательство, это мнение врачей. Сначала ему наложили гипс, потом сняли, но рука не проходит", - рассказал собеседник агентства. Адвокат подчеркнул, что здоровье Костылева в целом ухудшается. Ранее фигурант просил суд его не арестовывать из-за проблем со здоровьем после ДТП в 2024 году, из-за которого он две недели находился в коме и с тех пор не переставал проходить реабилитацию. Костылева отправили в СИЗО в конце февраля. Тогда в ходе заседания стало известно, что ему вменяется хищение в составе группы лиц по предварительному сговору более 1 миллиарда рублей у Минобороны на контракте по поставкам БПЛА, а также неисполнение обязательств по госконтрактам. Основатель Readovka Костылев покинул издание, о чем сообщили в холдинге летом 2025 года.

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финансы, россия, общество