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Решетников призвал увеличить частоту грузовых рейсов в Индию

Решетников призвал увеличить частоту грузовых рейсов в Индию - 11.09.2026, ПРАЙМ

Решетников призвал увеличить частоту грузовых рейсов в Индию

России необходимо повысить частоту грузовых рейсов в Индию до двух раз в неделю, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:28+0300

2026-09-11T19:28+0300

2026-09-11T19:39+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. России необходимо повысить частоту грузовых рейсов в Индию до двух раз в неделю, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Логистика, понятно, что сложная, особенно сейчас. Но в то же время уже есть и наши компании … Надо просто повышать частоту грузовых рейсов… Не раз в три недели, а условно два раза в неделю", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести". Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что объем взаимной торговли между Россией и Индией в первом полугодии 2026 года вырос на 8%.

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россия, бизнес, индия, максим решетников, юрий ушаков