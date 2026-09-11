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Решетников призвал увеличить частоту грузовых рейсов в Индию - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Решетников призвал увеличить частоту грузовых рейсов в Индию
Решетников призвал увеличить частоту грузовых рейсов в Индию - 11.09.2026, ПРАЙМ
Решетников призвал увеличить частоту грузовых рейсов в Индию
России необходимо повысить частоту грузовых рейсов в Индию до двух раз в неделю, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T19:28+0300
2026-09-11T19:39+0300
россия
бизнес
индия
максим решетников
юрий ушаков
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. России необходимо повысить частоту грузовых рейсов в Индию до двух раз в неделю, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. "Логистика, понятно, что сложная, особенно сейчас. Но в то же время уже есть и наши компании … Надо просто повышать частоту грузовых рейсов… Не раз в три недели, а условно два раза в неделю", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести". Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что объем взаимной торговли между Россией и Индией в первом полугодии 2026 года вырос на 8%.
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россия, бизнес, индия, максим решетников, юрий ушаков
РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Максим Решетников, Юрий Ушаков
19:28 11.09.2026 (обновлено: 19:39 11.09.2026)
 
Решетников призвал увеличить частоту грузовых рейсов в Индию

Решетников призвал увеличить частоту грузовых рейсов в Индию до двух раз в неделю

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. России необходимо повысить частоту грузовых рейсов в Индию до двух раз в неделю, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.
"Логистика, понятно, что сложная, особенно сейчас. Но в то же время уже есть и наши компании … Надо просто повышать частоту грузовых рейсов… Не раз в три недели, а условно два раза в неделю", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести".
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что объем взаимной торговли между Россией и Индией в первом полугодии 2026 года вырос на 8%.
 
РОССИЯБизнесИНДИЯМаксим РешетниковЮрий Ушаков
 
 
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