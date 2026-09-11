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РФПИ будет развивать проект BRICS Pay в Индии

РФПИ будет развивать проект BRICS Pay в Индии - 11.09.2026, ПРАЙМ

РФПИ будет развивать проект BRICS Pay в Индии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО "БРИКС Пэй" и BRICS Pay India будут развивать проект BRICS Pay в Индии, стороны также договорились о сотрудничестве | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:33+0300

2026-09-11T14:33+0300

2026-09-11T14:37+0300

россия

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО "БРИКС Пэй" и BRICS Pay India будут развивать проект BRICS Pay в Индии, стороны также договорились о сотрудничестве в сфере трансграничных платежей в рамках БРИКС, сообщила пресс-служба РФПИ. "РФПИ, АО "БРИКС Пэй" и BRICS Pay India договорились о партнерстве с целью развития проекта BRICS Pay в Индии и сотрудничества в сфере трансграничных платежей в рамках БРИКС", - говорится в сообщении. В РФПИ отметили, что сотрудничество сторон направлено на изучение возможностей взаимодействия проекта BRICS Pay с платежной инфраструктурой Индии, а также на подготовку возможных пилотных проектов и последующий запуск трансграничных платежных сервисов. Предполагается, что "БРИКС Пэй" выступит технологическим партнером и будет участвовать в разработке технических решений, адаптации и локализации технологий, подготовке пилотных проектов. BRICS Pay India будет выполнять роль делового и координационного партнера в Индии, содействуя взаимодействию с банками, платежными организациями, торгово-сервисными предприятиями и другими участниками индийского рынка. АО "БРИКС Пэй" - российская компания, разрабатывающая платежный процессинг, программные модули и инфраструктурные решения, составляющие технологическую основу проекта BRICS Pay. BRICS Pay предназначен для граждан и компаний стран БРИКС+. Система позволяет как проводить расчеты в национальных валютах стран БРИКС и партнеров, так и использовать евро и доллар. Цель проекта - сделать международные платежи дешевле и проще.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, индия, рфпи