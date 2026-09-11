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В России разработали новый ГОСТ на домашние батуты
В России разработали новый ГОСТ на домашние батуты - 11.09.2026, ПРАЙМ
В России разработали новый ГОСТ на домашние батуты
Новый ГОСТ на домашние батуты разработали в России, он вступит в силу с ноября 2027 года, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T00:47+0300
2026-09-11T00:47+0300
2026-09-11T00:47+0300
бизнес
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на домашние батуты разработали в России, он вступит в силу с ноября 2027 года, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости.
В материалах отмечается, что в ГОСТе установлены требования и методы испытаний батутов для домашнего использования, их средств доступа и защитных сеток.
При этом стандарт не распространяется на гимнастические, плавучие надувные батуты, используемые для детских площадок, батуты с регулируемым наклоном; надувные; для фитнеса; батуты с дополнительным игровым оборудованием.
В России действует ряд национальных и международных стандартов, касающихся батутов. В частности, международный ГОСТ регулирует требования к батутам для домашнего использования, а национальные - на соревновательные и надувные.
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бизнес, россия
В России разработали новый ГОСТ на домашние батуты
Росстандарт разработал новый ГОСТ на домашние батуты
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на домашние батуты разработали в России, он вступит в силу с ноября 2027 года, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости.
В материалах отмечается, что в ГОСТе установлены требования и методы испытаний батутов для домашнего использования, их средств доступа и защитных сеток.
При этом стандарт не распространяется на гимнастические, плавучие надувные батуты, используемые для детских площадок, батуты с регулируемым наклоном; надувные; для фитнеса; батуты с дополнительным игровым оборудованием.
В России действует ряд национальных и международных стандартов, касающихся батутов. В частности, международный ГОСТ регулирует требования к батутам для домашнего использования, а национальные - на соревновательные и надувные.