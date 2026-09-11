https://1prime.ru/20260911/rossija-873210230.html

В России разработали новый ГОСТ на домашние батуты

В России разработали новый ГОСТ на домашние батуты - 11.09.2026, ПРАЙМ

В России разработали новый ГОСТ на домашние батуты

Новый ГОСТ на домашние батуты разработали в России, он вступит в силу с ноября 2027 года, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T00:47+0300

2026-09-11T00:47+0300

2026-09-11T00:47+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на домашние батуты разработали в России, он вступит в силу с ноября 2027 года, следует из документа Росстандарта, который изучило РИА Новости. В материалах отмечается, что в ГОСТе установлены требования и методы испытаний батутов для домашнего использования, их средств доступа и защитных сеток. При этом стандарт не распространяется на гимнастические, плавучие надувные батуты, используемые для детских площадок, батуты с регулируемым наклоном; надувные; для фитнеса; батуты с дополнительным игровым оборудованием. В России действует ряд национальных и международных стандартов, касающихся батутов. В частности, международный ГОСТ регулирует требования к батутам для домашнего использования, а национальные - на соревновательные и надувные.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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