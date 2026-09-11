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В России самый продолжительный рабочий день в I полугодии был в рыбоводстве
В России самый продолжительный рабочий день в I полугодии был в рыбоводстве - 11.09.2026, ПРАЙМ
В России самый продолжительный рабочий день в I полугодии был в рыбоводстве
Самый продолжительный рабочий день в первом полугодии в России был у сотрудников в сфере рыболовства и рыбоводства и в добыче металлических руд - более восьми... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T03:47+0300
2026-09-11T03:47+0300
2026-09-11T03:47+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Самый продолжительный рабочий день в первом полугодии в России был у сотрудников в сфере рыболовства и рыбоводства и в добыче металлических руд - более восьми часов, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России в январе-июне составила 7,39 часа, что на 0,5% ниже прошлогоднего уровня.
Самая длительная средняя продолжительность рабочего дня была в отрасли рыболовства и рыбоводства - 8,49 часа, а на добыче металлических руд - 8,15 часа. В других сферах фактический рабочий день был меньше восьми часов.
При этом в пятерку по продолжительности рабочего дня также вошли администраторы (7,84 часа), занятые в сфере сухопутного пассажирского транспорта (7,83 часа) и в области здравоохранения и социальных услуг (7,7 часа).
В то же время самый короткий рабочий день в первом полугодии был у занятых в сфере воздушного и космического транспорта (6,43 часа), добычи угля (6,77 часа) и на производствах мебели (6,98).
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бизнес, общество
В России самый продолжительный рабочий день в I полугодии был в рыбоводстве
В России самый продолжительный рабочий день в I полугодии был у рыбаков и рыбоводов
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Самый продолжительный рабочий день в первом полугодии в России был у сотрудников в сфере рыболовства и рыбоводства и в добыче металлических руд - более восьми часов, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.
Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России в январе-июне составила 7,39 часа, что на 0,5% ниже прошлогоднего уровня.
Самая длительная средняя продолжительность рабочего дня была в отрасли рыболовства и рыбоводства - 8,49 часа, а на добыче металлических руд - 8,15 часа. В других сферах фактический рабочий день был меньше восьми часов.
При этом в пятерку по продолжительности рабочего дня также вошли администраторы (7,84 часа), занятые в сфере сухопутного пассажирского транспорта (7,83 часа) и в области здравоохранения и социальных услуг (7,7 часа).
В то же время самый короткий рабочий день в первом полугодии был у занятых в сфере воздушного и космического транспорта (6,43 часа), добычи угля (6,77 часа) и на производствах мебели (6,98).