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В России самый продолжительный рабочий день в I полугодии был в рыбоводстве

В России самый продолжительный рабочий день в I полугодии был в рыбоводстве - 11.09.2026, ПРАЙМ

В России самый продолжительный рабочий день в I полугодии был в рыбоводстве

Самый продолжительный рабочий день в первом полугодии в России был у сотрудников в сфере рыболовства и рыбоводства и в добыче металлических руд - более восьми... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T03:47+0300

2026-09-11T03:47+0300

2026-09-11T03:47+0300

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общество

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Самый продолжительный рабочий день в первом полугодии в России был у сотрудников в сфере рыболовства и рыбоводства и в добыче металлических руд - более восьми часов, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости. Средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России в январе-июне составила 7,39 часа, что на 0,5% ниже прошлогоднего уровня. Самая длительная средняя продолжительность рабочего дня была в отрасли рыболовства и рыбоводства - 8,49 часа, а на добыче металлических руд - 8,15 часа. В других сферах фактический рабочий день был меньше восьми часов. При этом в пятерку по продолжительности рабочего дня также вошли администраторы (7,84 часа), занятые в сфере сухопутного пассажирского транспорта (7,83 часа) и в области здравоохранения и социальных услуг (7,7 часа). В то же время самый короткий рабочий день в первом полугодии был у занятых в сфере воздушного и космического транспорта (6,43 часа), добычи угля (6,77 часа) и на производствах мебели (6,98).

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