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Экономист объяснил лидерство России по паритету покупательной способности
Экономист объяснил лидерство России по паритету покупательной способности - 11.09.2026, ПРАЙМ
Экономист объяснил лидерство России по паритету покупательной способности
Российская экономика занимает одно из ведущих мест в мире по паритету покупательной способности (ППС), опережая многие другие страны, благодаря концентрации ВВП | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:34+0300
2026-09-11T09:34+0300
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ПАРИЖ, 11 сен - ПРАЙМ. Российская экономика занимает одно из ведущих мест в мире по паритету покупательной способности (ППС), опережая многие другие страны, благодаря концентрации ВВП в промышленности, сырьевом секторе и сельском хозяйстве, заявил РИА Новости французский экономист и директор по исследованиям Высшей школы социальных наук (EHESS) Жак Сапир. "Россия сохраняет четвертое место… это в основном из-за концентрации ВВП в промышленности, сырьевом секторе и сельском хозяйстве. Страны, чей ВВП по большей части формируется за счет услуг (Франция, США), занимают менее высокое место при учете ППС, чем при учете обменных курсов", - сказал собеседник агентства. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.
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россия, мировая экономика, китай, сша, индия, мвф
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИНДИЯ, МВФ
Экономист объяснил лидерство России по паритету покупательной способности
Экономист: Россия занимает четвертое место в мире по паритету покупательской способности