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В России повысят квалификацию преподавателей сервиса и туризма
В России повысят квалификацию преподавателей сервиса и туризма - 11.09.2026, ПРАЙМ
В России повысят квалификацию преподавателей сервиса и туризма
Минэкономразвития, Минобрнауки и Минпросвещения РФ проработают вопрос о проведении начиная с 2027 года мероприятий по повышению квалификации преподавателей в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:16+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития, Минобрнауки и Минпросвещения РФ проработают вопрос о проведении начиная с 2027 года мероприятий по повышению квалификации преподавателей в сфере сервиса и туризма в училищах, колледжах и вузах, сообщила в пятницу пресс-служба правительства России.
Как отмечается в сообщении, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства.
В частности Минэкономразвития вместе с Минобрнауки к 1 декабря "при участии Минпросвещения поручено проработать вопрос о проведении начиная с 2027 года мероприятий по повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения профильных дисциплин в сфере сервиса и туризма в училищах, колледжах и вузах".
Кроме того, Минэкономразвития вместе с Минобрнауки должны к 1 декабря текущего года подготовить список представителей ключевых отраслевых объединений и организаций отрасли, которые будут привлечены к работе по проектированию укрупненной группы специальностей и направлений подготовки "Гостеприимство, сервис и оказание услуг".
В свою очередь Минтруда поручено на системной основе организовать стажировки работников среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготовки в сфере сервиса и туризма.
"До 30 ноября 2028 года Минобрнауки и Минпросвещения предстоит актуализировать и утвердить федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и среднего профессионального образования в сфере туризма", - указано в сообщении.
Мишустин также поручил Минтруду и Минэкономразвития к 2 ноября 2027 разработать и утвердить профессиональный стандарт "Специалист по формированию, продвижению и реализации туристского продукта".
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бизнес, технологии, михаил мишустин, минобрнауки, минпросвещения
Бизнес, Технологии, Михаил Мишустин, Минобрнауки, Минпросвещения
В России повысят квалификацию преподавателей сервиса и туризма
МЭР и Минобрнауки проработают повышение квалификации преподавателей сервиса и туризма
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития, Минобрнауки и Минпросвещения РФ проработают вопрос о проведении начиная с 2027 года мероприятий по повышению квалификации преподавателей в сфере сервиса и туризма в училищах, колледжах и вузах, сообщила в пятницу пресс-служба правительства России.
Как отмечается в сообщении, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства.
В частности Минэкономразвития вместе с Минобрнауки к 1 декабря "при участии Минпросвещения поручено проработать вопрос о проведении начиная с 2027 года мероприятий по повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения профильных дисциплин в сфере сервиса и туризма в училищах, колледжах и вузах".
Кроме того, Минэкономразвития вместе с Минобрнауки должны к 1 декабря текущего года подготовить список представителей ключевых отраслевых объединений и организаций отрасли, которые будут привлечены к работе по проектированию укрупненной группы специальностей и направлений подготовки "Гостеприимство, сервис и оказание услуг".
В свою очередь Минтруда поручено на системной основе организовать стажировки работников среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготовки в сфере сервиса и туризма.
"До 30 ноября 2028 года Минобрнауки и Минпросвещения предстоит актуализировать и утвердить федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и среднего профессионального образования в сфере туризма", - указано в сообщении.
Мишустин также поручил Минтруду и Минэкономразвития к 2 ноября 2027 разработать и утвердить профессиональный стандарт "Специалист по формированию, продвижению и реализации туристского продукта".