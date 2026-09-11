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В России повысят квалификацию преподавателей сервиса и туризма

В России повысят квалификацию преподавателей сервиса и туризма - 11.09.2026, ПРАЙМ

В России повысят квалификацию преподавателей сервиса и туризма

Минэкономразвития, Минобрнауки и Минпросвещения РФ проработают вопрос о проведении начиная с 2027 года мероприятий по повышению квалификации преподавателей в... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:16+0300

2026-09-11T10:16+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития, Минобрнауки и Минпросвещения РФ проработают вопрос о проведении начиная с 2027 года мероприятий по повышению квалификации преподавателей в сфере сервиса и туризма в училищах, колледжах и вузах, сообщила в пятницу пресс-служба правительства России. Как отмечается в сообщении, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам совещания о развитии туризма и индустрии гостеприимства. В частности Минэкономразвития вместе с Минобрнауки к 1 декабря "при участии Минпросвещения поручено проработать вопрос о проведении начиная с 2027 года мероприятий по повышению квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения профильных дисциплин в сфере сервиса и туризма в училищах, колледжах и вузах". Кроме того, Минэкономразвития вместе с Минобрнауки должны к 1 декабря текущего года подготовить список представителей ключевых отраслевых объединений и организаций отрасли, которые будут привлечены к работе по проектированию укрупненной группы специальностей и направлений подготовки "Гостеприимство, сервис и оказание услуг". В свою очередь Минтруда поручено на системной основе организовать стажировки работников среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготовки в сфере сервиса и туризма. "До 30 ноября 2028 года Минобрнауки и Минпросвещения предстоит актуализировать и утвердить федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и среднего профессионального образования в сфере туризма", - указано в сообщении. Мишустин также поручил Минтруду и Минэкономразвития к 2 ноября 2027 разработать и утвердить профессиональный стандарт "Специалист по формированию, продвижению и реализации туристского продукта".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, михаил мишустин, минобрнауки, минпросвещения