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Россия и Индия обсудили подготовку соглашения о защите капиталовложений

Россия и Индия обсудили подготовку соглашения о защите капиталовложений - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Индия обсудили подготовку соглашения о защите капиталовложений

Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретился министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман, в ходе встречи стороны затронули вопрос подготовки... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T11:22+0300

2026-09-11T11:22+0300

2026-09-11T11:22+0300

россия

финансы

индия

денис мантуров

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретился министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман, в ходе встречи стороны затронули вопрос подготовки межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, говорится в сообщении правительства России. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился в Нью-Дели с министром финансов Республики Индия Нирмалой Ситхараман… В ходе встречи стороны также затронули вопрос подготовки межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что российская и индийская стороны обсудили актуальные направления сотрудничества двух стран в финансовой сфере. Особое внимание было уделено обеспечению устойчивых взаиморасчетов для планомерного расширения торгово-экономических и инвестиционных связей.

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россия, финансы, индия, денис мантуров