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Россия и Индия обсудили подготовку соглашения о защите капиталовложений - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Индия обсудили подготовку соглашения о защите капиталовложений
Россия и Индия обсудили подготовку соглашения о защите капиталовложений - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Индия обсудили подготовку соглашения о защите капиталовложений
Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретился министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман, в ходе встречи стороны затронули вопрос подготовки... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:22+0300
2026-09-11T11:22+0300
россия
финансы
индия
денис мантуров
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретился министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман, в ходе встречи стороны затронули вопрос подготовки межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, говорится в сообщении правительства России. "Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился в Нью-Дели с министром финансов Республики Индия Нирмалой Ситхараман… В ходе встречи стороны также затронули вопрос подготовки межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что российская и индийская стороны обсудили актуальные направления сотрудничества двух стран в финансовой сфере. Особое внимание было уделено обеспечению устойчивых взаиморасчетов для планомерного расширения торгово-экономических и инвестиционных связей.
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россия, финансы, индия, денис мантуров
РОССИЯ, Финансы, ИНДИЯ, Денис Мантуров
11:22 11.09.2026
 
Россия и Индия обсудили подготовку соглашения о защите капиталовложений

Мантуров встретился с министром финансов Индии Ситхараман

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров встретился министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман, в ходе встречи стороны затронули вопрос подготовки межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, говорится в сообщении правительства России.
"Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился в Нью-Дели с министром финансов Республики Индия Нирмалой Ситхараман… В ходе встречи стороны также затронули вопрос подготовки межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений", - говорится в сообщении.
В правительстве добавили, что российская и индийская стороны обсудили актуальные направления сотрудничества двух стран в финансовой сфере. Особое внимание было уделено обеспечению устойчивых взаиморасчетов для планомерного расширения торгово-экономических и инвестиционных связей.
 
РОССИЯФинансыИНДИЯДенис Мантуров
 
 
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