Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае оценили рост товарооборота с Россией - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/rossija-873235065.html
В Китае оценили рост товарооборота с Россией
В Китае оценили рост товарооборота с Россией - 11.09.2026, ПРАЙМ
В Китае оценили рост товарооборота с Россией
Россия и Китай могут досрочно достичь цель в 300 миллиардов долларов торгового оборота, реализовав ее на пару лет раньше запланированного 2030 года, заявил РИА... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:34+0300
2026-09-11T15:36+0300
россия
бизнес
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873235065.jpg?1789130185
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай могут досрочно достичь цель в 300 миллиардов долларов торгового оборота, реализовав ее на пару лет раньше запланированного 2030 года, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. Он напомнил, что с января по август 2026 года двусторонний товарооборот уже достиг 185 миллиардов долларов и тем самым на 28% превысил показатель прошлого года. По итогам нынешнего года ожидается новый исторический рекорд, добавил глава Союза. "Товарооборот точно увеличится. Но какая цель? До 2030 года достичь 300 миллиардов. Я думаю, что можно (достичь - ред.) пораньше на один-два года. Это реально", - сказал Чжоу Лицюнь в беседе с агентством на полях Российско-Китайского форума предпринимателей. По его словам, этому способствует благоприятная политика, хорошие отношения лидеров России и Китай, улучшение инвестиционной обстановки в странах и ряд практических мер, включая введение безвизового режима. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что торгово-экономическое сотрудничество двух государств имеет потенциал для роста. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, китай, кнр
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, КНР
15:34 11.09.2026 (обновлено: 15:36 11.09.2026)
 
В Китае оценили рост товарооборота с Россией

Чжоу Лицюнь: товарооборот России и Китая достигнет цели в 300 миллиардов долларов досрочно

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай могут досрочно достичь цель в 300 миллиардов долларов торгового оборота, реализовав ее на пару лет раньше запланированного 2030 года, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.
Он напомнил, что с января по август 2026 года двусторонний товарооборот уже достиг 185 миллиардов долларов и тем самым на 28% превысил показатель прошлого года. По итогам нынешнего года ожидается новый исторический рекорд, добавил глава Союза.
"Товарооборот точно увеличится. Но какая цель? До 2030 года достичь 300 миллиардов. Я думаю, что можно (достичь - ред.) пораньше на один-два года. Это реально", - сказал Чжоу Лицюнь в беседе с агентством на полях Российско-Китайского форума предпринимателей.
По его словам, этому способствует благоприятная политика, хорошие отношения лидеров России и Китай, улучшение инвестиционной обстановки в странах и ряд практических мер, включая введение безвизового режима.
Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что торгово-экономическое сотрудничество двух государств имеет потенциал для роста.
VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
 
РОССИЯБизнесКИТАЙКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала