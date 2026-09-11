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В Китае оценили рост товарооборота с Россией

В Китае оценили рост товарооборота с Россией - 11.09.2026, ПРАЙМ

В Китае оценили рост товарооборота с Россией

Россия и Китай могут досрочно достичь цель в 300 миллиардов долларов торгового оборота, реализовав ее на пару лет раньше запланированного 2030 года, заявил РИА... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:34+0300

2026-09-11T15:34+0300

2026-09-11T15:36+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия и Китай могут досрочно достичь цель в 300 миллиардов долларов торгового оборота, реализовав ее на пару лет раньше запланированного 2030 года, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь. Он напомнил, что с января по август 2026 года двусторонний товарооборот уже достиг 185 миллиардов долларов и тем самым на 28% превысил показатель прошлого года. По итогам нынешнего года ожидается новый исторический рекорд, добавил глава Союза. "Товарооборот точно увеличится. Но какая цель? До 2030 года достичь 300 миллиардов. Я думаю, что можно (достичь - ред.) пораньше на один-два года. Это реально", - сказал Чжоу Лицюнь в беседе с агентством на полях Российско-Китайского форума предпринимателей. По его словам, этому способствует благоприятная политика, хорошие отношения лидеров России и Китай, улучшение инвестиционной обстановки в странах и ряд практических мер, включая введение безвизового режима. Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество Российской Федерации и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй отмечал, что торгово-экономическое сотрудничество двух государств имеет потенциал для роста. VII Российско-Китайский форум предпринимателей проходит в Национальном центре "Россия" 10-11 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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россия, бизнес, китай, кнр