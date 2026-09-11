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Решетников рассказал о переговорах с Индией по защите капиталовложений

Решетников рассказал о переговорах с Индией по защите капиталовложений - 11.09.2026, ПРАЙМ

Решетников рассказал о переговорах с Индией по защите капиталовложений

Россия планирует возобновить с Индией переговоры по подготовке межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, рассказал... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:31+0300

2026-09-11T19:31+0300

2026-09-11T19:40+0300

россия

индия

максим решетников

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия планирует возобновить с Индией переговоры по подготовке межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Мы сейчас еще очень активно с коллегами по соглашению о защите и поощрении капиталовложений идем в переговоры... Мы вернулись в режим консультации и постараемся возобновить переговоры", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести". Он пояснил, что у Индии была достаточно жесткая позиция по данному вопросу: только национальное законодательство, без арбитража, без гарантий национализации. "Сейчас немножко процесс пересматривается, подход видим… с нашей точки зрения, взвешенный", - добавил Решетников. По словам министра, предприниматели Индии заинтересованы в российском рынке – это касается машиностроения, фармацевтики и гостиничного бизнеса. "Мы видим реальный практический интерес индийского бизнеса … в российском рынке. Это касается и машиностроения, и фармацевтики, и отельного бизнеса … Но в то же время они очень заинтересованы в собственных технологиях, и в этом плане партнерство с нами – для них тоже выход", - отметил Решетников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, индия, максим решетников