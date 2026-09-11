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Решетников рассказал о переговорах с Индией по защите капиталовложений - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Решетников рассказал о переговорах с Индией по защите капиталовложений
Решетников рассказал о переговорах с Индией по защите капиталовложений - 11.09.2026, ПРАЙМ
Решетников рассказал о переговорах с Индией по защите капиталовложений
Россия планирует возобновить с Индией переговоры по подготовке межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, рассказал... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T19:31+0300
2026-09-11T19:40+0300
россия
индия
максим решетников
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия планирует возобновить с Индией переговоры по подготовке межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Мы сейчас еще очень активно с коллегами по соглашению о защите и поощрении капиталовложений идем в переговоры... Мы вернулись в режим консультации и постараемся возобновить переговоры", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести". Он пояснил, что у Индии была достаточно жесткая позиция по данному вопросу: только национальное законодательство, без арбитража, без гарантий национализации. "Сейчас немножко процесс пересматривается, подход видим… с нашей точки зрения, взвешенный", - добавил Решетников. По словам министра, предприниматели Индии заинтересованы в российском рынке – это касается машиностроения, фармацевтики и гостиничного бизнеса. "Мы видим реальный практический интерес индийского бизнеса … в российском рынке. Это касается и машиностроения, и фармацевтики, и отельного бизнеса … Но в то же время они очень заинтересованы в собственных технологиях, и в этом плане партнерство с нами – для них тоже выход", - отметил Решетников.
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россия, индия, максим решетников
РОССИЯ, ИНДИЯ, Максим Решетников
19:31 11.09.2026 (обновлено: 19:40 11.09.2026)
 
Решетников рассказал о переговорах с Индией по защите капиталовложений

Решетников: Россия планирует возобновить с Индией переговоры по защите капиталовложений

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия планирует возобновить с Индией переговоры по подготовке межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Мы сейчас еще очень активно с коллегами по соглашению о защите и поощрении капиталовложений идем в переговоры... Мы вернулись в режим консультации и постараемся возобновить переговоры", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести".
Он пояснил, что у Индии была достаточно жесткая позиция по данному вопросу: только национальное законодательство, без арбитража, без гарантий национализации.
"Сейчас немножко процесс пересматривается, подход видим… с нашей точки зрения, взвешенный", - добавил Решетников.
По словам министра, предприниматели Индии заинтересованы в российском рынке – это касается машиностроения, фармацевтики и гостиничного бизнеса.
"Мы видим реальный практический интерес индийского бизнеса … в российском рынке. Это касается и машиностроения, и фармацевтики, и отельного бизнеса … Но в то же время они очень заинтересованы в собственных технологиях, и в этом плане партнерство с нами – для них тоже выход", - отметил Решетников.
 
РОССИЯИНДИЯМаксим Решетников
 
 
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