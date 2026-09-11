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Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сахар

Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сахар - 11.09.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сахар

Оптовые цены на сахар в России за месяц снизились на 8,3%, сообщил Минсельхоз. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:46+0300

2026-09-11T19:46+0300

2026-09-11T19:51+0300

бизнес

россия

минсельхоз

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Оптовые цены на сахар в России за месяц снизились на 8,3%, сообщил Минсельхоз. "Оптовые цены на сахар в России за месяц снизились на 8,3% и в настоящее время находятся на уровне, сопоставимом с показателями 2024 и 2023 годов", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что сбор сахарной свеклы по итогам 2025 года достиг 48,9 миллиона тонн, что на 8,5% выше уровня 2024 года. По данным Минсельхоза, это позволило сохранить стабильные объемы переработки: выпуск сахара в прошлом году превысил 6,3 миллиона тонн. "Таких объемов достаточно как для покрытия внутреннего спроса, так и для реализации экспортного потенциала. В январе-июле текущего года положительная динамика сохраняется: выпуск сахара вырос на 16,7%", - добавили там. Кроме того, министерство ожидает, что по мере наращивания объемов переработки сахарной свеклы нового урожая предложение будет увеличиваться, что традиционно скажется на снижении цен.

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бизнес, россия, минсельхоз