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Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сахар - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сахар
Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сахар - 11.09.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сахар
Оптовые цены на сахар в России за месяц снизились на 8,3%, сообщил Минсельхоз. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T19:46+0300
2026-09-11T19:51+0300
бизнес
россия
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873249219.jpg?1789145519
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Оптовые цены на сахар в России за месяц снизились на 8,3%, сообщил Минсельхоз. "Оптовые цены на сахар в России за месяц снизились на 8,3% и в настоящее время находятся на уровне, сопоставимом с показателями 2024 и 2023 годов", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что сбор сахарной свеклы по итогам 2025 года достиг 48,9 миллиона тонн, что на 8,5% выше уровня 2024 года. По данным Минсельхоза, это позволило сохранить стабильные объемы переработки: выпуск сахара в прошлом году превысил 6,3 миллиона тонн. "Таких объемов достаточно как для покрытия внутреннего спроса, так и для реализации экспортного потенциала. В январе-июле текущего года положительная динамика сохраняется: выпуск сахара вырос на 16,7%", - добавили там. Кроме того, министерство ожидает, что по мере наращивания объемов переработки сахарной свеклы нового урожая предложение будет увеличиваться, что традиционно скажется на снижении цен.
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бизнес, россия, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, Минсельхоз
19:46 11.09.2026 (обновлено: 19:51 11.09.2026)
 
Минсельхоз сообщил о снижении оптовых цен на сахар

Минсельхоз: оптовые цены на сахар в России за месяц снизились на 8,3%

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Оптовые цены на сахар в России за месяц снизились на 8,3%, сообщил Минсельхоз.
"Оптовые цены на сахар в России за месяц снизились на 8,3% и в настоящее время находятся на уровне, сопоставимом с показателями 2024 и 2023 годов", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что сбор сахарной свеклы по итогам 2025 года достиг 48,9 миллиона тонн, что на 8,5% выше уровня 2024 года. По данным Минсельхоза, это позволило сохранить стабильные объемы переработки: выпуск сахара в прошлом году превысил 6,3 миллиона тонн.
"Таких объемов достаточно как для покрытия внутреннего спроса, так и для реализации экспортного потенциала. В январе-июле текущего года положительная динамика сохраняется: выпуск сахара вырос на 16,7%", - добавили там.
Кроме того, министерство ожидает, что по мере наращивания объемов переработки сахарной свеклы нового урожая предложение будет увеличиваться, что традиционно скажется на снижении цен.
 
БизнесРОССИЯМинсельхоз
 
 
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