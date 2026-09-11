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В России расширят механизм по выявлению псевдопроизводителей

В России расширят механизм по выявлению псевдопроизводителей - 11.09.2026, ПРАЙМ

В России расширят механизм по выявлению псевдопроизводителей

Механизм по выявлению псевдопроизводителей в России планируют расширить еще на шесть товарных групп, в том числе, на детские товары и косметику, сказал РИА... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T20:55+0300

2026-09-11T20:55+0300

2026-09-11T21:02+0300

бизнес

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Механизм по выявлению псевдопроизводителей в России планируют расширить еще на шесть товарных групп, в том числе, на детские товары и косметику, сказал РИА Новости заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Реваз Юсупов. В настоящее время механизм по выявлению производителей-"фантомов" охватывает пять товарных групп - это легкая промышленность, включая одежду, обувь, БАДы, шины и парфюмерию. "Готовится проект постановления, который распространит этот механизм еще на шесть категорий: фотоаппараты, детские товары, моторные масла, стройматериалы, косметика, бытовая химия и антисептики", - сказал Юсупов в кулуарах выставки "Иннопром. Индия". Он пояснил, что с помощью системы маркировки определяется нетипичное для производителей поведение по риск-факторам. Например, некорректная номенклатура или слишком низкая цена. Кроме того, механизм позволяет выявить и "серый" импорт. Первая международная промышленная выставка "Иннопром. Индия" проходит 9-11 сентября в Нью-Дели накануне 18-го саммита БРИКС. Более 120 компаний из России и Индии представляют здесь свою продукцию.

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бизнес, россия, индия