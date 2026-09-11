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Путин призвал подключать к работе Нового банка развития больше участников

Путин призвал подключать к работе Нового банка развития больше участников - 11.09.2026, ПРАЙМ

Путин призвал подключать к работе Нового банка развития больше участников

Россия выступает за подключение большего числа участников к работе Нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T22:16+0300

2026-09-11T22:16+0300

2026-09-11T22:22+0300

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Россия выступает за подключение большего числа участников к работе Нового банка развития БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом для участия в 18-м саммите БРИКС. Глава государства на полях саммита побеседовал с главой Нового банка развития (НБР) Дилмой Роуссефф. "Мы очень рады, что такой инструмент создан был в свое время. Мы выступаем за то, чтобы к его работе подключалось как можно больше участников. Программы были большие и охватывали большее количество секторов в экономике, в странах-участницах БРИКС", - сказал Путин. Президент России на встрече упомянул инициативу Москвы по созданию инвестиционной платформы для стран БРИКС. "Вы знаете о наших предложениях, связанных с созданием новых платформ, в том числе инвестиционного характера платформ электронных для того, чтобы расширить возможности банка и сделать их более универсальными. Чтобы банк вместе с участниками, акционерами банка, добивался еще лучших результатов", - сказал он. В мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об инициативе России по созданию новой инвестиционной платформы для стран БРИКС, которая позволила бы аккумулировать значительные средства, в том числе за счет использования цифровых активов, для реализации проектов развития на пространстве объединения. БРИКС — объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. В 2024 году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а в 2025-м — Индонезия. Также в список стран-партнеров входят Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

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