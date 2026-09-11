https://1prime.ru/20260911/rossija-873253774.html

Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, заявила Роуссефф

Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, заявила Роуссефф - 11.09.2026, ПРАЙМ

Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, заявила Роуссефф

Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, и была правильной в отношении банка, заявила глава НБР Дилма Роуссефф. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T22:34+0300

2026-09-11T22:34+0300

2026-09-11T22:34+0300

банки

россия

дилма роуссефф

владимир путин

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен – ПРАЙМ. Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, и была правильной в отношении банка, заявила глава НБР Дилма Роуссефф. "РФ всегда играла решающую роль, и всегда была правильной в отношении банка", – сказала она в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Она также заявила об уверенности, что проекты банка пойдут на благо всех-партнеров стран, в том числе и РФ. Ранее в пятницу Роуссефф назвала честью встречу с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что участие РФ в НБР важно для укрепления Глобального Юга и БРИКС.

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банки, россия, дилма роуссефф, владимир путин