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Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, заявила Роуссефф
Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, заявила Роуссефф - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, заявила Роуссефф
Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, и была правильной в отношении банка, заявила глава НБР Дилма Роуссефф. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T22:34+0300
2026-09-11T22:34+0300
2026-09-11T22:34+0300
банки
россия
дилма роуссефф
владимир путин
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен – ПРАЙМ. Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, и была правильной в отношении банка, заявила глава НБР Дилма Роуссефф.
"РФ всегда играла решающую роль, и всегда была правильной в отношении банка", – сказала она в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она также заявила об уверенности, что проекты банка пойдут на благо всех-партнеров стран, в том числе и РФ.
Ранее в пятницу Роуссефф назвала честью встречу с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что участие РФ в НБР важно для укрепления Глобального Юга и БРИКС.
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банки, россия, дилма роуссефф, владимир путин
Банки, РОССИЯ, Дилма Роуссефф, Владимир Путин
Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, заявила Роуссефф
Глава НБР Роуссефф: Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен – ПРАЙМ. Россия всегда играла решающую роль в Новом банке развития, и была правильной в отношении банка, заявила глава НБР Дилма Роуссефф.
"РФ всегда играла решающую роль, и всегда была правильной в отношении банка", – сказала она в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Она также заявила об уверенности, что проекты банка пойдут на благо всех-партнеров стран, в том числе и РФ.
Ранее в пятницу Роуссефф назвала честью встречу с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что участие РФ в НБР важно для укрепления Глобального Юга и БРИКС.