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Россияне назвали желаемый размер МРОТ - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне назвали желаемый размер МРОТ
Россияне назвали желаемый размер МРОТ - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россияне назвали желаемый размер МРОТ
Россияне озвучили желаемый размер МРОТ - москвичи хотят 64 тысячи рублей в месяц, а самыми скромными среди крупных городов оказались пожелания жителей Кирова -... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T03:56+0300
2026-09-11T03:56+0300
бизнес
россия
москва
хабаровск
красноярск
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россияне озвучили желаемый размер МРОТ - москвичи хотят 64 тысячи рублей в месяц, а самыми скромными среди крупных городов оказались пожелания жителей Кирова - 50,4 тысячи рублей, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют, что ожидаемо, в двух столицах. Жители Москвы полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысячи рублей. Петербуржцы называют чуть более скромную сумму - 60 тысяч рублей", - показало исследование на основе опроса более 27 тысяч респондентов. За последние семь месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково — на 1,4%. На третьей строке — Хабаровск (58 тысяч рублей, -0,5%), на четвертой — Красноярск (57,6 тысячи рублей, +5,5%). На пятом месте - Краснодар, где желаемый МРОТ вырос до 57,3 тысячи рублей (+4,9%). Среди других городов с высокими ожиданиями аналитики выделили Владивосток и Екатеринбург — оба на отметке 56,6 тысячи рублей (+2 и 4% соответственно), а также Омск, где жители хотели бы видеть официальный зарплатный минимум в размере 56,4 тысячи рублей (+4,3%). В Новосибирске средние запросы выросли на 5,1% и достигли 55,4 тысячи рублей. В Астрахани прирост запросов оказался самый высоким: ожидания увеличились на 6,4% - до 53,6 тысячи рублей. Достаточно высокие темпы роста ожиданий также в Самаре (+4,6%, 54,8 тысячи рублей) и Ростове-на-Дону (+3,6%, 55 тысяч рублей). Что касается самых умеренных запросов, то здесь картина осталась прежней. Скромнее всего ожидания в Кирове — местные жители хотели бы видеть минимум на уровне 50,4 тысячи рублей (+3,3%), Волгограде (50,6 тысячи рублей, +2,4%) и Ижевске (50,9 тысячи рублей, +1,4%). Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц.
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бизнес, россия, москва, хабаровск, красноярск
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Хабаровск, Красноярск
03:56 11.09.2026
 
Россияне назвали желаемый размер МРОТ

SuperJob: москвичи хотят 64 тысячи рублей в месяц, а Киров — 50,4 тысячи

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россияне озвучили желаемый размер МРОТ - москвичи хотят 64 тысячи рублей в месяц, а самыми скромными среди крупных городов оказались пожелания жителей Кирова - 50,4 тысячи рублей, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Наибольшие запросы к уровню оплаты труда предъявляют, что ожидаемо, в двух столицах. Жители Москвы полагают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысячи рублей. Петербуржцы называют чуть более скромную сумму - 60 тысяч рублей", - показало исследование на основе опроса более 27 тысяч респондентов.
За последние семь месяцев ожидания в обеих столицах выросли одинаково — на 1,4%.
На третьей строке — Хабаровск (58 тысяч рублей, -0,5%), на четвертой — Красноярск (57,6 тысячи рублей, +5,5%). На пятом месте - Краснодар, где желаемый МРОТ вырос до 57,3 тысячи рублей (+4,9%).
Среди других городов с высокими ожиданиями аналитики выделили Владивосток и Екатеринбург — оба на отметке 56,6 тысячи рублей (+2 и 4% соответственно), а также Омск, где жители хотели бы видеть официальный зарплатный минимум в размере 56,4 тысячи рублей (+4,3%). В Новосибирске средние запросы выросли на 5,1% и достигли 55,4 тысячи рублей.
В Астрахани прирост запросов оказался самый высоким: ожидания увеличились на 6,4% - до 53,6 тысячи рублей. Достаточно высокие темпы роста ожиданий также в Самаре (+4,6%, 54,8 тысячи рублей) и Ростове-на-Дону (+3,6%, 55 тысяч рублей).
Что касается самых умеренных запросов, то здесь картина осталась прежней. Скромнее всего ожидания в Кирове — местные жители хотели бы видеть минимум на уровне 50,4 тысячи рублей (+3,3%), Волгограде (50,6 тысячи рублей, +2,4%) и Ижевске (50,9 тысячи рублей, +1,4%).
Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАХабаровскКрасноярск
 
 
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