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Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах
Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах
Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах - во втором квартале их доля в платежах граждан выросла до 32% против 25% годом ранее, рассказал в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T07:48+0300
2026-09-11T07:48+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах - во втором квартале их доля в платежах граждан выросла до 32% против 25% годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков. "Наличные траты - многие прогнозировали, что они исчезнут из-за неудобства расчетов купюрами. Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли случится. Доля оплат наличными больше 30%, и очевидно, такой способ платежей никуда не уйдет", - отметил он. Объем наличных платежей в розничных расчетах в этом году сильно возрос, добавил экономист. "На конец второго квартала он был на уровне 32%, в то время как в прошлом году - 25%", - добавил Батюшенков.
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192
40
192
40
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финансы, банки
Финансы, Банки
07:48 11.09.2026
 
Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах

Экономист Батюшенков: россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россияне стали чаще расплачиваться наличными в магазинах - во втором квартале их доля в платежах граждан выросла до 32% против 25% годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости глава компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков.
"Наличные траты - многие прогнозировали, что они исчезнут из-за неудобства расчетов купюрами. Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли случится. Доля оплат наличными больше 30%, и очевидно, такой способ платежей никуда не уйдет", - отметил он.
Объем наличных платежей в розничных расчетах в этом году сильно возрос, добавил экономист. "На конец второго квартала он был на уровне 32%, в то время как в прошлом году - 25%", - добавил Батюшенков.
 
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