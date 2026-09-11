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Россия и Пакистан работают над запуском прямого авиасообщения
Россия и Пакистан работают над запуском прямого авиасообщения - 11.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Пакистан работают над запуском прямого авиасообщения
Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения между двумя странами, заявил РИА Новости посол республики в РФ Файсал Нияз Тирмизи на полях... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:50+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямого авиасообщения между двумя странами, заявил РИА Новости посол республики в РФ Файсал Нияз Тирмизи на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "Мы прорабатываем запуск прямых рейсов с Россией", - сказал дипломат в беседе с агентством. Он подчеркнул, что для развития бизнеса необходимы два элемента: рейсы и логистика. Дипломат уточнил, что одним из практических шагов в этом направлении стала встреча на форуме с главой российской логистической компании Fesco.
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россия, бизнес, туризм, пакистан, fesco
РОССИЯ, Бизнес, Туризм, ПАКИСТАН, FESCO
Россия и Пакистан работают над запуском прямого авиасообщения
Посол Тирмизи: Россия и Пакистан ведут работу по запуску прямых авиарейсов