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Росстат зафиксировал дефляцию в августе

Росстат зафиксировал дефляцию в августе - 11.09.2026, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал дефляцию в августе

Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,08% - впервые с августа 2025 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:15+0300

2026-09-11T19:15+0300

2026-09-11T19:15+0300

россия

росстат

дефляция

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию на уровне 0,08% - впервые с августа 2025 года, следует из данных статистического ведомства. В годовом выражении инфляция в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. "Индекс потребительских цен в августе 2026 года к июлю 2026 года составил 99,92%, к декабрю 2025 года - 104,67%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в августе цены снизились на 0,26% в месячном выражении после роста на 0,29% в июле; в годовом - выросли на 5,08%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,53% (месяцем ранее - на 1,26%), в годовом выражении - на 6,51%. Цены на услуги в августе снизились на 0,54% к июлю, а к августу прошлого года выросли на 7,85%. Последний раз месячная дефляция в России была зафиксирована в августе 2025 года, тогда снижение цен за месяц составило 0,4%.

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россия, росстат, дефляция