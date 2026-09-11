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Самым подешевевшим в августе продуктом в России стала капуста

Самым подешевевшим в августе продуктом в России стала капуста - 11.09.2026, ПРАЙМ

Самым подешевевшим в августе продуктом в России стала капуста

Росстат в августе зафиксировал продовольственную дефляцию: за месяц продукты подешевели на 0,3%, сильнее всего цены снизились на капусту - на 18,8%, сообщило... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:15+0300

2026-09-11T19:15+0300

2026-09-11T19:15+0300

россия

росстат

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росстат в августе зафиксировал продовольственную дефляцию: за месяц продукты подешевели на 0,3%, сильнее всего цены снизились на капусту - на 18,8%, сообщило ведомство. Помимо этого, среди плодоовощной продукции в августе подешевели картофель - на 17,9%, морковь - 14,6%, столовая свекла - 13,2%, виноград - 10,5%, помидоры - 10,4%, лимоны и репчатый лук - на 9,6% и 9,1% соответственно, а также сладкий перец - на 5,2%, чеснок - 2,7%, свежие грибы - 2%, груши - 1,9%, свежая зелень - 1,3%, яблоки - 1,2% и бананы - 1,1%. Также Росстат зафиксировал снижение цен на овощные консервы для детского питания - на 0,7%, маргарин - на 0,6%, питьевые сливки, детский творожок, кофе, шоколадные конфеты натуральные и с добавками - на 0,5%, черный байховый чай - на 0,4%, а также питьевое ультрапастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, виноградное крепленое вино и газированные напитки - на 0,3%. Кроме того, подешевели полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,6%, сосиски и сардельки - на 0,3%.

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