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Самым подешевевшим в августе продуктом в России стала капуста - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Самым подешевевшим в августе продуктом в России стала капуста
Самым подешевевшим в августе продуктом в России стала капуста - 11.09.2026, ПРАЙМ
Самым подешевевшим в августе продуктом в России стала капуста
Росстат в августе зафиксировал продовольственную дефляцию: за месяц продукты подешевели на 0,3%, сильнее всего цены снизились на капусту - на 18,8%, сообщило... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T19:15+0300
2026-09-11T19:15+0300
россия
росстат
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росстат в августе зафиксировал продовольственную дефляцию: за месяц продукты подешевели на 0,3%, сильнее всего цены снизились на капусту - на 18,8%, сообщило ведомство. Помимо этого, среди плодоовощной продукции в августе подешевели картофель - на 17,9%, морковь - 14,6%, столовая свекла - 13,2%, виноград - 10,5%, помидоры - 10,4%, лимоны и репчатый лук - на 9,6% и 9,1% соответственно, а также сладкий перец - на 5,2%, чеснок - 2,7%, свежие грибы - 2%, груши - 1,9%, свежая зелень - 1,3%, яблоки - 1,2% и бананы - 1,1%. Также Росстат зафиксировал снижение цен на овощные консервы для детского питания - на 0,7%, маргарин - на 0,6%, питьевые сливки, детский творожок, кофе, шоколадные конфеты натуральные и с добавками - на 0,5%, черный байховый чай - на 0,4%, а также питьевое ультрапастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, виноградное крепленое вино и газированные напитки - на 0,3%. Кроме того, подешевели полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,6%, сосиски и сардельки - на 0,3%.
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россия, росстат
РОССИЯ, Росстат
19:15 11.09.2026
 
Самым подешевевшим в августе продуктом в России стала капуста

Росстат: в августе продукты подешевели на 0,3%, капуста упала в цене на 18,8%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа овощей в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа овощей в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Росстат в августе зафиксировал продовольственную дефляцию: за месяц продукты подешевели на 0,3%, сильнее всего цены снизились на капусту - на 18,8%, сообщило ведомство.
Помимо этого, среди плодоовощной продукции в августе подешевели картофель - на 17,9%, морковь - 14,6%, столовая свекла - 13,2%, виноград - 10,5%, помидоры - 10,4%, лимоны и репчатый лук - на 9,6% и 9,1% соответственно, а также сладкий перец - на 5,2%, чеснок - 2,7%, свежие грибы - 2%, груши - 1,9%, свежая зелень - 1,3%, яблоки - 1,2% и бананы - 1,1%.
Также Росстат зафиксировал снижение цен на овощные консервы для детского питания - на 0,7%, маргарин - на 0,6%, питьевые сливки, детский творожок, кофе, шоколадные конфеты натуральные и с добавками - на 0,5%, черный байховый чай - на 0,4%, а также питьевое ультрапастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, виноградное крепленое вино и газированные напитки - на 0,3%.
Кроме того, подешевели полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,6%, сосиски и сардельки - на 0,3%.
 
РОССИЯРосстат
 
 
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