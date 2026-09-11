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Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск

Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск - 11.09.2026, ПРАЙМ

Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова по уголовной статье, следует из ведомственной базы. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T22:08+0300

2026-09-11T22:08+0300

2026-09-11T22:08+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова по уголовной статье, следует из ведомственной базы. "Никифоров Николай Анатольевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска МВД РФ. Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, в деле речь идет о хищении 5 миллиардов рублей у 8 тысяч вкладчиков.

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технологии, общество , россия, мвд