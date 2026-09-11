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Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск
Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск - 11.09.2026, ПРАЙМ
Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск
МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова по уголовной статье, следует из ведомственной базы. | 11.09.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова по уголовной статье, следует из ведомственной базы. "Никифоров Николай Анатольевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска МВД РФ. Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, в деле речь идет о хищении 5 миллиардов рублей у 8 тысяч вкладчиков.
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технологии, общество , россия, мвд
Технологии, Общество , РОССИЯ, МВД
22:08 11.09.2026
 
Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск

МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова по уголовной статье

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк#Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
#Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова по уголовной статье, следует из ведомственной базы.
"Никифоров Николай Анатольевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска МВД РФ.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, в деле речь идет о хищении 5 миллиардов рублей у 8 тысяч вкладчиков.
 
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