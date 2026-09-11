https://1prime.ru/20260911/rozysk-873252886.html
Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск
Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск - 11.09.2026, ПРАЙМ
Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск
МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова по уголовной статье, следует из ведомственной базы. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T22:08+0300
2026-09-11T22:08+0300
2026-09-11T22:08+0300
технологии
общество
россия
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/82607/68/826076887_0:0:2823:1589_1920x0_80_0_0_0737bf92f225aef7613968116663944d.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова по уголовной статье, следует из ведомственной базы. "Никифоров Николай Анатольевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска МВД РФ. Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, в деле речь идет о хищении 5 миллиардов рублей у 8 тысяч вкладчиков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82607/68/826076887_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e31b1f66cb4adaa815114d24337d23ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество , россия, мвд
Технологии, Общество , РОССИЯ, МВД
Экс-главу Минкомсвязи Никифорова объявили в розыск
МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова по уголовной статье
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск экс-главу Минкомсвязи Николая Никифорова по уголовной статье, следует из ведомственной базы.
"Никифоров Николай Анатольевич… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в базе розыска МВД РФ.
Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, в деле речь идет о хищении 5 миллиардов рублей у 8 тысяч вкладчиков.