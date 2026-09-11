https://1prime.ru/20260911/rubl-873251454.html

Рубль на неделе нашел поддержку рынка нефти и ЦБ

Рубль на неделе нашел поддержку рынка нефти и ЦБ - 11.09.2026, ПРАЙМ

Рубль на неделе нашел поддержку рынка нефти и ЦБ

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как мы и ожидали, протестировал психологический уровень... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T21:13+0300

2026-09-11T21:13+0300

2026-09-11T21:13+0300

экономика

рынок

финансы

эльвира набиуллина

банк россии

минфин

ключевая ставка

мнения аналитиков

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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе, как мы и ожидали, протестировал психологический уровень поддержки 12,5 рубля, не сумев перед этим продолжить обновление полуторагодовых максимумов — выше 13 рублей.Волатильность курса повысилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,48-12,98 рубля за юань. То есть валюта КНР обновила на Мосбирже минимум с 25 августа.Курс юаня рос один день на неделе и снижался четыре. В итоге китайская валюта подешевела вторую неделю подряд.Поддержка рублю пришла от ощутимого сокращения в сентябре Минфином объема покупок валюты в рамках бюджетного правила.Психологическая поддержка рублю продолжила приходить и от дорожающей нефти, цена которой впервые с мая превысила отметку 109,5 доллара за баррель марки Brent на фоне сохранения напряженности в Ормузском проливе и ее нарастания вокруг Баб-эль-Мандебского пролива. Впрочем, увеличенная из-за этого выручка экспортеров придет на рынок с некоторым временным лагом.Наконец, ЦБ РФ в пятницу сохранил жесткую риторику в плане денежно-кредитной политики, впервые за много месяцев оставив ключевую ставку на прежнем уровне.Стоимость валюты на денежном рынке краткосрочно подскакивала вверх. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +0,82% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,40% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,82 - +3,83%. То есть показатель подскакивал до максимума с 30 июля.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 27 копеек и составил 12,51 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ опустился на 2,33 рубля до 84,26 рубля, а евро — на 2,70 рубля до 97,87 рубля.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 8,8 тысячи рублей против 8,3 тысячи неделей ранее.Юань не смог обновить 1,5-годовой максимумКитайская валюта в начале недели робко попробовала еще подрасти, но обновить полуторагодовой максимум не получилось — курс даже не вышел на круглый уровень 13 рублей.После этого курс юаня по отношению к рублю активно пошел вниз, что поддерживалось стремительным ростом мирового рынка нефти.При этом игроки рынка анализировали значимые для рубля новости. В частности, Минфин РФ оценил, что дефицит федерального бюджета России за январь-август 2026 года предварительно составил 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП. Уровень дефицита бюджета в 2026 году, утвержденный законом о бюджете на 2026-2028 годы, составляет 3,786 триллиона, или 1,6% ВВП.Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-августе снизились на 16,7% в годовом выражении, до 5,019 триллиона рублей, а ненефтегазовые выросли на 18,1%, до 20,91 триллиона рублей, также сообщил Минфин. При этом федеральный бюджет России в августе получил доходы от уплаты дивидендов в объеме 691 миллиард рублей.Федеральная таможенная служба (ФТС) России оценила, что профицит внешней торговли России в январе-июле 2026 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 13,34%, до 89,2 миллиарда долларов.ПрогнозыВ конце недели курс юаня к российской валюте активно тестировал уровень поддержки 12,5 рубля. При этом поддержка ему пришла от ЦБ РФ, который по итогам заседания совета директоров впервые более чем за год сохранил ключевую ставку — на уровне 14% годовых. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отметил регулятор.При этом Банк России сохранил сигнал по ключевой ставке и, как и в прошлый раз, в июле, не дал сигнала о направленности своих дальнейших шагов: будет принимать решения в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.Снижение инфляции в России будет оцениваться как устойчивое, только если Банк России увидит снижение инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Влияние ситуации с топливом на инфляцию в России она оценила как разовое.Наконец, ЦБ РФ оценил, что положительное сальдо внешней торговли России товарами в июле увеличилось на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 13,594 миллиарда долларов.Таким образом, для рубля сохраняется фундаментальный позитив. Это, на фоне дорогой нефти, может по инерции толкнуть курс юаня на Мосбирже в диапазон 12-12,5 рубля с попытками рублевых "быков" увести курс в его середину.

https://1prime.ru/20260911/kurs-873249662.html

https://1prime.ru/20260911/prognoz-873251182.html

https://1prime.ru/20260911/stavka-873248236.html

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

рынок, финансы, эльвира набиуллина, банк россии, минфин, ключевая ставка, мнения аналитиков