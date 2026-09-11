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RWE заключила ряд соглашений с партнерами из ОАЭ о поставках СПГ
RWE заключила ряд соглашений с партнерами из ОАЭ о поставках СПГ - 11.09.2026, ПРАЙМ
RWE заключила ряд соглашений с партнерами из ОАЭ о поставках СПГ
Немецкая компания RWE AG заключила ряд соглашений с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в рамках которых в начале 2030-х годов она начнет... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:54+0300
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Немецкая компания RWE AG заключила ряд соглашений с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в рамках которых в начале 2030-х годов она начнет получать сжиженный природный газ (СПГ), следует из пресс-релиза RWE. "В ходе государственного визита Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов, в Германию RWE и партнеры из ОАЭ подписали два соглашения: меморандум о взаимопонимании в сфере морской ветроэнергетики между RWE и Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, а также соглашение о намерении между RWE и ADNOC относительно будущих поставок СПГ", - говорится в сообщении. Согласно условиям соглашения, поставки СПГ из портфеля проектов ADNOC начнутся в начале 2030-х годов. В релизе также отмечается, что в рамках партнерских отношений двух стран ОАЭ намерены инвестировать дополнительные 40 миллиардов евро в энергетическую сферу Германии. "Эти соглашения укрепляют развивающиеся экономические и энергетические связи между Германией и ОАЭ, а также отражают продолжающийся диалог между RWE и компаниями из ОАЭ, а также их общую заинтересованность в содействии развитию возобновляемых источников энергии", - добавляет RWE. RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Штат компании по состоянию на 30 июня составляет почти 20 тысяч человек.
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Газ, Бизнес, ОАЭ, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, RWE, ADNOC
RWE заключила ряд соглашений с партнерами из ОАЭ о поставках СПГ
RWE AG заключила ряд соглашений с партнерами из ОАЭ о поставках сжиженного природного газа
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Немецкая компания RWE AG заключила ряд соглашений с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в рамках которых в начале 2030-х годов она начнет получать сжиженный природный газ (СПГ), следует из пресс-релиза RWE.
"В ходе государственного визита Его Высочества шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, президента Объединенных Арабских Эмиратов, в Германию RWE и партнеры из ОАЭ подписали два соглашения: меморандум о взаимопонимании в сфере морской ветроэнергетики между RWE и Abu Dhabi Future Energy Company PJSC - Masdar, а также соглашение о намерении между RWE и ADNOC относительно будущих поставок СПГ", - говорится в сообщении.
Согласно условиям соглашения, поставки СПГ из портфеля проектов ADNOC начнутся в начале 2030-х годов.
В релизе также отмечается, что в рамках партнерских отношений двух стран ОАЭ намерены инвестировать дополнительные 40 миллиардов евро в энергетическую сферу Германии.
"Эти соглашения укрепляют развивающиеся экономические и энергетические связи между Германией и ОАЭ, а также отражают продолжающийся диалог между RWE и компаниями из ОАЭ, а также их общую заинтересованность в содействии развитию возобновляемых источников энергии", - добавляет RWE.
RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. Штат компании по состоянию на 30 июня составляет почти 20 тысяч человек.