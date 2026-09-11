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Российский рынок акций упал более чем на 1,5% после решения ЦБ по ставке - 11.09.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций упал более чем на 1,5% после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций упал более чем на 1,5% после решения ЦБ по ставке - 11.09.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций упал более чем на 1,5% после решения ЦБ по ставке
Российский рынок акций в пятницу днем снижается более чем на 1,5% после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T15:58+0300
2026-09-11T16:03+0300
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финансы
мосбиржа
экономика
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акции
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу днем снижается более чем на 1,5% после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 15.32 снижался на 1,87% - до 2265,76 пункта. Рынок под давлением Российский рынок акций в пятницу торгуется под давлением на фоне сдержанного, но ожидаемого решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых - некоторые аналитики допускали продолжение снижения ставки на 0,25 процентного пункта. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отметил регулятор. Индекс Мосбиржи при этом остается в пятницу ниже психологического уровня 2300 пунктов. "Для российского рынка сохранение ставки на текущем уровне в краткосрочной перспективе скорее нейтрально. Сильной негативной реакции нет, поскольку пауза уже была заложена в котировки. При этом отсутствие снижения ограничивает потенциал быстрого роста акций", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал". В частности, дешевеют акции "Озона" (-5%), АФК "Система" (-4,2%), "Алросы" (-4,3%), "Русала" (-3,7%). Дорожают акции "Полюса" (+0,3%), ЮГК (+0,2%). Стоимость нефти к 15.31 мск снижалась на 3,1% - до 104,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,2 пункта. Прогнозы Негативная реакция рынка акций на решение ЦБ, вероятно, объясняется смещением фокуса исключительно на инфляцию и снижение обеспокоенности за рост экономики, говорит Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Но продолжительного снижения не ждем, хотя оснований для роста в краткосрочной перспективе не стало больше. Макростатистика, вероятно, останется определяющей для рыночных настроений. Среднесрочно же многое зависит от веры в дальнейший цикл смягчения политики: при отсутствии новых внешних и бюджетных шоков она должна сохраняться, и чем дольше ЦБ будет придерживаться жесткой политики, тем быстрее рынок поверит в перспективу устойчивого снижения инфляции и, как следствие, более низкую ставку", - добавляет он. Дальнейшая динамика рынка будет зависеть уже не столько от сегодняшнего решения ЦБ, сколько от факторов, на которые ориентируется сам регулятор, считает Евгений Жорнист из УК "Альфа-Капитал". "В частности, важны параметры бюджетной политики — Минфин должен представить обновленный бюджетный прогноз до конца сентября, — а также то, насколько продолжительным окажется выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях", - добавляет он.
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192
40
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рынок, торги, финансы, мосбиржа, россия, акции
Рынок, Торги, Финансы, Мосбиржа, Экономика, РОССИЯ, Акции
15:58 11.09.2026 (обновлено: 16:03 11.09.2026)
 
Российский рынок акций упал более чем на 1,5% после решения ЦБ по ставке

Индекс Мосбиржи после решения ЦБ по ставке снизился на 1,87%, до 2265,76 пункта

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу днем снижается более чем на 1,5% после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 15.32 снижался на 1,87% - до 2265,76 пункта.

Рынок под давлением

Российский рынок акций в пятницу торгуется под давлением на фоне сдержанного, но ожидаемого решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых - некоторые аналитики допускали продолжение снижения ставки на 0,25 процентного пункта.
Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, отметил регулятор.
Индекс Мосбиржи при этом остается в пятницу ниже психологического уровня 2300 пунктов.
"Для российского рынка сохранение ставки на текущем уровне в краткосрочной перспективе скорее нейтрально. Сильной негативной реакции нет, поскольку пауза уже была заложена в котировки. При этом отсутствие снижения ограничивает потенциал быстрого роста акций", - комментирует Александр Бахтин из компании "Гарда Капитал".
В частности, дешевеют акции "Озона" (-5%), АФК "Система" (-4,2%), "Алросы" (-4,3%), "Русала" (-3,7%). Дорожают акции "Полюса" (+0,3%), ЮГК (+0,2%).
Стоимость нефти к 15.31 мск снижалась на 3,1% - до 104,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1% - до 99,2 пункта.

Прогнозы

Негативная реакция рынка акций на решение ЦБ, вероятно, объясняется смещением фокуса исключительно на инфляцию и снижение обеспокоенности за рост экономики, говорит Дмитрий Полевой из компании "Астра УА".
"Но продолжительного снижения не ждем, хотя оснований для роста в краткосрочной перспективе не стало больше. Макростатистика, вероятно, останется определяющей для рыночных настроений. Среднесрочно же многое зависит от веры в дальнейший цикл смягчения политики: при отсутствии новых внешних и бюджетных шоков она должна сохраняться, и чем дольше ЦБ будет придерживаться жесткой политики, тем быстрее рынок поверит в перспективу устойчивого снижения инфляции и, как следствие, более низкую ставку", - добавляет он.
Дальнейшая динамика рынка будет зависеть уже не столько от сегодняшнего решения ЦБ, сколько от факторов, на которые ориентируется сам регулятор, считает Евгений Жорнист из УК "Альфа-Капитал".
"В частности, важны параметры бюджетной политики — Минфин должен представить обновленный бюджетный прогноз до конца сентября, — а также то, насколько продолжительным окажется выбытие производственных мощностей в отдельных отраслях", - добавляет он.
 
ЭкономикаРынокТоргиФинансыМосбиржаРОССИЯАкции
 
 
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