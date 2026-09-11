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"Надеялись на сюрприз": аналитики оценили реакцию рынка на заседание ЦБ

"Надеялись на сюрприз": аналитики оценили реакцию рынка на заседание ЦБ - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Надеялись на сюрприз": аналитики оценили реакцию рынка на заседание ЦБ

Российский рынок акций в пятницу снизился более чем на 1% после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:50+0300

2026-09-11T19:50+0300

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился более чем на 1% после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,21% - до 2281,04 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,15%, до 840,33 пункта, долларовый РТС - на 1,10%, до 852,84 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,23%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,43%, долларовый РТС – на 4,02%. Валютные индексы выросли сильнее на фоне ощутимого укрепления рубля к доллару и юаню за неделю. Рынок под давлением Российский рынок акций в пятницу торговался преимущественно ниже предыдущего закрытия. Ожидавшееся рынком, но сдержанное в плане смягчения ДКП, решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых, несколько понизило уровни рынка акций. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, добавил регулятор. "Реакция на решение Банка России оставить ключевую ставку без изменения выглядела избыточно негативной. Этот шаг был в целом ожидаемым, хотя, вероятно, многие надеялись на позитивный сюрприз от ЦБ. Ужесточение риторики в комментарии к решению регулятора присутствует. Отмечается существенное усиление в последние месяцы текущего ценового давления", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций. В частности, подешевели акции "Озона" (-4,4%), АФК "Система" (-3,9%), "Алросы" (-3,3%), "Русала" (-2,6%). Подорожали бумаги "Полюса" (+2,2%), "Циана" (+0,7%), ЮГК (+0,3%). Стоимость нефти к 19.30 мск падала на 2,1% - до 105,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,02% - до 99,1 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в сдержанном минусе, отступив от достигнутых по ходу дня пиков с первой половины августа 2320 пунктов и 866 пунктов соответственно, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Рынок отреагировал на в целом ожидаемое решение ЦБ РФ по ставке с умеренным негативом в том числе из-за заявлений регулятора о возросших инфляционных рисках. На следующей неделе инвесторы продолжат оценивать геополитические сигналы в отношении украинского кризиса, а также возможные важные заявления с саммита БРИКС на этих выходных. Российский рынок сохраняет базу для развития роста, потенциал которого, впрочем, может быть более ограниченным в период все еще жестких монетарных условий", – добавляет она. Фактор геополитики остается для российских акций основным, в том числе потому, что на более долгосрочном горизонте способен влиять на возможность снижения ключевой ставки, а также удержания ее на низких уровнях, рассуждает Бабин из "БКС Мир инвестиций. "Поэтому, если в ближайшие дни новостной фон, связанный с геополитикой, заметно не ухудшится, скорее всего, в понедельник индекс Мосбиржи возобновит подъем и в ближайшие сессии попытается преодолеть сегодняшний максимум 2320 пунктов со следующей целью в районе двухмесячной вершины 2336 пунктов. Вероятный диапазон его колебаний на следующих торгах: 2280–2320 пунктов", - оценил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, мосбиржа, ртс, акции