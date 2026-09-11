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СМИ узнали, когда в конгрессе США проголосуют по санкциям против России
СМИ узнали, когда в конгрессе США проголосуют по санкциям против России - 11.09.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали, когда в конгрессе США проголосуют по санкциям против России
Республиканцы на следующей неделе планируют вынести на голосование палаты представителей США законопроект о санкциях против России, сообщает издание Punchbowl... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T19:30+0300
2026-09-11T19:30+0300
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ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Республиканцы на следующей неделе планируют вынести на голосование палаты представителей США законопроект о санкциях против России, сообщает издание Punchbowl News. "Республиканцы в палате представителей на следующей неделе проведут голосование по законопроекту о санкциях против России", - написал основатель издания Джейк Шерман в соцсети X. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, сша, санкции против рф, россия
Мировая экономика, США, санкции против РФ, РОССИЯ
СМИ узнали, когда в конгрессе США проголосуют по санкциям против России
Шерман: палата представителей США проголосует по санкциям против РФ на следующей неделе