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Сбербанк не ожидает драматичного роста риска по корпоративным кредитам
Сбербанк не ожидает драматичного роста риска по корпоративным кредитам - 11.09.2026, ПРАЙМ
Сбербанк не ожидает драматичного роста риска по корпоративным кредитам
Стоимость риска по корпоративным кредитам в Сбербанке растет, но ситуация остается в рамках прогнозов, банк не ожидает драматичного роста, сообщил глава... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T11:25+0300
2026-09-11T11:25+0300
2026-09-11T11:25+0300
банки
финансы
герман греф
сбербанк
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость риска по корпоративным кредитам в Сбербанке растет, но ситуация остается в рамках прогнозов, банк не ожидает драматичного роста, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в рамках выставки "Иннопром. Индия".
"Рост есть, конечно, по корпоративным кредитам. Мы ожидаем конец года тоже таким непростым. Понятно, что столь длительное время такая высокая ставка не может не влиять на качество. Это не критично, но тем не менее, безусловно, рост есть", – сказал он, отвечая на вопрос о росте стоимости риска по корпоративным кредитам.
Рост резервов в августе Греф связал с несколькими причинами.
"Во-первых, у нас портфель хорошо начал расти. Была пара разовых историй. Мы вообще такой банк, который очень консервативен в части резервирования", – сказал он.
Он добавил, что в Сбербанке не ожидают драматичного роста стоимости риска по корпоративным кредитам.
"Пока мы идем в рамках наших прогнозов, но стоимость риска, конечно, будет прирастать", – отметил Греф.
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банки, финансы, герман греф, сбербанк
Банки, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
Сбербанк не ожидает драматичного роста риска по корпоративным кредитам
Греф: Сбербанк не ожидает драматичного роста стоимости риска по корпоративным кредитам
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен — ПРАЙМ. Стоимость риска по корпоративным кредитам в Сбербанке растет, но ситуация остается в рамках прогнозов, банк не ожидает драматичного роста, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в рамках выставки "Иннопром. Индия".
"Рост есть, конечно, по корпоративным кредитам. Мы ожидаем конец года тоже таким непростым. Понятно, что столь длительное время такая высокая ставка не может не влиять на качество. Это не критично, но тем не менее, безусловно, рост есть", – сказал он, отвечая на вопрос о росте стоимости риска по корпоративным кредитам.
Рост резервов в августе Греф связал с несколькими причинами.
"Во-первых, у нас портфель хорошо начал расти. Была пара разовых историй. Мы вообще такой банк, который очень консервативен в части резервирования", – сказал он.
Он добавил, что в Сбербанке не ожидают драматичного роста стоимости риска по корпоративным кредитам.
"Пока мы идем в рамках наших прогнозов, но стоимость риска, конечно, будет прирастать", – отметил Греф.