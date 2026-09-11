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Сбербанк планирует расти в Индии вместе с бизнесом российских клиентов

Сбербанк планирует расти в Индии вместе с бизнесом российских клиентов - 11.09.2026, ПРАЙМ

Сбербанк планирует расти в Индии вместе с бизнесом российских клиентов

Сбербанк планирует расти в Индии органично вместе с бизнесом российских и индийских клиентов, не планирует покупать индийские банки, заявил глава банка Герман... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:08+0300

2026-09-11T13:08+0300

2026-09-11T13:08+0300

банки

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индия

герман греф

сбербанк

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сен - ПРАЙМ. Сбербанк планирует расти в Индии органично вместе с бизнесом российских и индийских клиентов, не планирует покупать индийские банки, заявил глава банка Герман Греф на брифинге в рамках выставки "Иннопром. Индия". "Мы не хотим покупать активы других игроков. Мы хотели бы органично развиваться вместе с бизнесом наших клиентов – российских клиентов в Индии и индийских клиентов в России. У нас нет плана конкурировать с крупнейшими индийскими банками", – сказал он. Греф отметил, что Сбербанк привлекает на индийский рынок российских инвесторов. "И все, что интересно российскому бизнесу, интересно и Сбербанку... Мы являемся своего рода связующим звеном между индийскими компаниями и российским рынком", – сказал он. Сбербанку в этом году исполняется 185 лет, на индийском рынке банк работает уже 16 лет и его планы здесь рассчитаны на следующие 50 лет, отметил он. "Мы достаточно крупный (игрок на рынке – ред.), чтобы финансировать масштабные проекты, и мы были бы рады, если бы такого рода проекты нам удалось найти вместе с инвесторами из обеих стран", – добавил Греф.

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банки, бизнес, финансы, индия, герман греф, сбербанк