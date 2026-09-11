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Силуанов и Бессент не обсуждали тему санкций на "G20"

Силуанов и Бессент не обсуждали тему санкций на "G20" - 11.09.2026, ПРАЙМ

Силуанов и Бессент не обсуждали тему санкций на "G20"

Главы минфинов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент при встрече в рамках мероприятий "Группы 20" в США не затрагивали тему санкций, заявил Силуанов. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T09:51+0300

2026-09-11T09:51+0300

2026-09-11T09:51+0300

сша

антон силуанов

скотт бессент

минфин рф

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Главы минфинов России и США Антон Силуанов и Скотт Бессент при встрече в рамках мероприятий "Группы 20" в США не затрагивали тему санкций, заявил Силуанов. "В данный момент это не рассматривается, мы и не обсуждали это, - сказал министр финансов РФ на видео, опубликованном в Telegram-канале "Юнашев Live", отвечая на вопрос, есть ли шанс на снятие санкций после его визита в США. Минфин России 31 августа сообщил, что Силуанов и Бессент на встрече в американском городе Эшвилл, штат Северная Каролина, обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках "группы 20".

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сша, антон силуанов, скотт бессент, минфин рф