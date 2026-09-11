https://1prime.ru/20260911/sistema-873227253.html

На строящийся ледокол "Ленинград" установили систему очистки сточных вод

На строящийся ледокол "Ленинград" установили систему очистки сточных вод - 11.09.2026, ПРАЙМ

На строящийся ледокол "Ленинград" установили систему очистки сточных вод

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Систему очистки сточных вод установили на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщил... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:35+0300

2026-09-11T13:35+0300

2026-09-11T13:35+0300

россия

балтийский завод

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873227253.jpg?1789122953

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Систему очистки сточных вод установили на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщил Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод установили на строящийся универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Ленинград" систему очистки сточных вод. Решение обеспечивает безопасную эксплуатацию судна в арктических водах и снижает воздействие на экосистему", - говорится в сообщении. Установка очистки судовых сточных вод мембранного способа обеспечивает удаление крупных и мелких частиц, примесей, органических веществ и патогенных микроорганизмов. Завершающим этапом является обеззараживание стоков. "Ленинград" — шестое судно проекта 22220. Закладка атомохода состоялась 26 января 2024 года. В настоящее время на Балтийском заводе ведутся работы по формированию корпуса ледокола и монтажу оборудования. Спуск на воду ледокола запланирован до конца 2026 года. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, балтийский завод