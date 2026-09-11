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На строящийся ледокол "Ленинград" установили систему очистки сточных вод - 11.09.2026, ПРАЙМ
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На строящийся ледокол "Ленинград" установили систему очистки сточных вод
На строящийся ледокол "Ленинград" установили систему очистки сточных вод - 11.09.2026, ПРАЙМ
На строящийся ледокол "Ленинград" установили систему очистки сточных вод
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Систему очистки сточных вод установили на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщил... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:35+0300
2026-09-11T13:35+0300
россия
балтийский завод
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Систему очистки сточных вод установили на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщил Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). "Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод установили на строящийся универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Ленинград" систему очистки сточных вод. Решение обеспечивает безопасную эксплуатацию судна в арктических водах и снижает воздействие на экосистему", - говорится в сообщении. Установка очистки судовых сточных вод мембранного способа обеспечивает удаление крупных и мелких частиц, примесей, органических веществ и патогенных микроорганизмов. Завершающим этапом является обеззараживание стоков. "Ленинград" — шестое судно проекта 22220. Закладка атомохода состоялась 26 января 2024 года. В настоящее время на Балтийском заводе ведутся работы по формированию корпуса ледокола и монтажу оборудования. Спуск на воду ледокола запланирован до конца 2026 года. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".
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россия, балтийский завод
РОССИЯ, Балтийский завод
13:35 11.09.2026
 
На строящийся ледокол "Ленинград" установили систему очистки сточных вод

ОСК: систему очистки сточных вод установили на строящийся атомный ледокол "Ленинград"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Систему очистки сточных вод установили на строящийся универсальный атомный ледокол "Ленинград" проекта 22220, сообщил Балтийский завод Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"Специалисты предприятия ОСК Балтийский завод установили на строящийся универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Ленинград" систему очистки сточных вод. Решение обеспечивает безопасную эксплуатацию судна в арктических водах и снижает воздействие на экосистему", - говорится в сообщении.
Установка очистки судовых сточных вод мембранного способа обеспечивает удаление крупных и мелких частиц, примесей, органических веществ и патогенных микроорганизмов. Завершающим этапом является обеззараживание стоков.
"Ленинград" — шестое судно проекта 22220. Закладка атомохода состоялась 26 января 2024 года. В настоящее время на Балтийском заводе ведутся работы по формированию корпуса ледокола и монтажу оборудования. Спуск на воду ледокола запланирован до конца 2026 года.
По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены и вошли в состав ледокольного флота России атомный ледокол "Арктика" (головной), серийные атомоходы "Сибирь", "Урал" и "Якутия". В настоящее время на Балтийском заводе продолжается строительство ледоколов проекта 22220 "Чукотка", "Ленинград" и "Сталинград".
 
РОССИЯБалтийский завод
 
 
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