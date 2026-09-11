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Аксаков оценил пространство для снижения ставки ЦБ

Аксаков оценил пространство для снижения ставки ЦБ - 11.09.2026, ПРАЙМ

Аксаков оценил пространство для снижения ставки ЦБ

Резкого снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России ожидать не стоит, к концу года она может опуститься до 13,5%, такое мнение высказал РИА... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:33+0300

2026-09-11T14:33+0300

2026-09-11T14:34+0300

финансы

банки

анатолий аксаков

банк россии

госдума

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Резкого снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России ожидать не стоит, к концу года она может опуститься до 13,5%, такое мнение высказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров в пятницу впервые более чем за год принял решение сохранить ключевую ставку - на уровне 14% годовых. При этом, как и на прошлом, июльском заседании, регулятор не дал сигнал о направленности своих дальнейших шагов: будет принимать решение по ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. "С учетом того, что ситуация на топливном рынке берется под контроль, в том числе с ценообразованием, полагаю, что этот фактор уменьшит свое влияние на инфляционные процессы. Поэтому допускаю, что к концу года, на двух ближайших заседаниях совета директоров, Банк России снизит по 0,25 п.п.", - сказал Аксаков. По его словам, резкого снижения ключевой ставки на ближайших заседаний ожидать не стоит. "Но у Банка России будет возможность снижать ключевую ставку в текущем году", - уточнил глава думского комитета. Сегодняшнее решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 14% он оценил, как ожидаемое. "Поскольку инфляционные процессы в последнее время, к сожалению, ускорились", - добавил Аксаков.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, анатолий аксаков, банк россии, госдума