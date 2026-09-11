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На проверку по СОКБ подали больше всего заявок

На проверку по СОКБ подали больше всего заявок - 11.09.2026, ПРАЙМ

На проверку по СОКБ подали больше всего заявок

Москва, Санкт-Петербург, Омская и Московская области подали больше всего заявок на проверку по Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ), чтобы... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:47+0300

2026-09-11T12:47+0300

2026-09-11T12:47+0300

бизнес

россия

финансы

москва

санкт-петербург

московская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Омская и Московская области подали больше всего заявок на проверку по Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ), чтобы подтвердить свой вклад в достижение целей РФ, сообщила РИА Новости генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова. По ее данным, оценку по стандарту прошли уже 200 компаний, 100 включены в федеральный реестр, что является фактором устойчивости, надежности и высокого уровня социальной ответственности бизнеса. "Если говорить о конкретных лидерах по количеству поданных заявок от компаний, то безусловно выделяется Москва - от столичных компаний поступило более 150 заявок. Далее идут Санкт-Петербург - 40 заявок, Омская область - 35 и Московская область - 21 заявка", - сказала собеседница агентства. Багатырова также отметила активную работу с региональными правительствами по разработке мер поддержки для социально ответственных компаний. Стандарт общественного капитала бизнеса, как указали в АНО "Общественный капитал", - это единый комплексный инструмент, позволяющий компаниям соотносить свои социальные, экологические и управленческие инициативы с национальными целями развития РФ.

москва

санкт-петербург

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