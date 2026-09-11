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На проверку по СОКБ подали больше всего заявок
На проверку по СОКБ подали больше всего заявок - 11.09.2026, ПРАЙМ
На проверку по СОКБ подали больше всего заявок
Москва, Санкт-Петербург, Омская и Московская области подали больше всего заявок на проверку по Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ), чтобы... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:47+0300
2026-09-11T12:47+0300
2026-09-11T12:47+0300
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финансы
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Омская и Московская области подали больше всего заявок на проверку по Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ), чтобы подтвердить свой вклад в достижение целей РФ, сообщила РИА Новости генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
По ее данным, оценку по стандарту прошли уже 200 компаний, 100 включены в федеральный реестр, что является фактором устойчивости, надежности и высокого уровня социальной ответственности бизнеса.
"Если говорить о конкретных лидерах по количеству поданных заявок от компаний, то безусловно выделяется Москва - от столичных компаний поступило более 150 заявок. Далее идут Санкт-Петербург - 40 заявок, Омская область - 35 и Московская область - 21 заявка", - сказала собеседница агентства.
Багатырова также отметила активную работу с региональными правительствами по разработке мер поддержки для социально ответственных компаний.
Стандарт общественного капитала бизнеса, как указали в АНО "Общественный капитал", - это единый комплексный инструмент, позволяющий компаниям соотносить свои социальные, экологические и управленческие инициативы с национальными целями развития РФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Московская область
На проверку по СОКБ подали больше всего заявок
Москва, Санкт-Петербург, Омская и Московская области подали больше всего заявок по СОКБ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Москва, Санкт-Петербург, Омская и Московская области подали больше всего заявок на проверку по Стандарту общественного капитала бизнеса (СОКБ), чтобы подтвердить свой вклад в достижение целей РФ, сообщила РИА Новости генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
По ее данным, оценку по стандарту прошли уже 200 компаний, 100 включены в федеральный реестр, что является фактором устойчивости, надежности и высокого уровня социальной ответственности бизнеса.
"Если говорить о конкретных лидерах по количеству поданных заявок от компаний, то безусловно выделяется Москва - от столичных компаний поступило более 150 заявок. Далее идут Санкт-Петербург - 40 заявок, Омская область - 35 и Московская область - 21 заявка", - сказала собеседница агентства.
Багатырова также отметила активную работу с региональными правительствами по разработке мер поддержки для социально ответственных компаний.
Стандарт общественного капитала бизнеса, как указали в АНО "Общественный капитал", - это единый комплексный инструмент, позволяющий компаниям соотносить свои социальные, экологические и управленческие инициативы с национальными целями развития РФ.