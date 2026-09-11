Решение Банка России может вывести облигации из "боковика"

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России 11 сентября примет решение по ключевой ставке. В пользу сохранения ставки на текущем уровне свидетельствуют ускорение годовой инфляции в августе, в том числе в устойчивых компонентах, повышенные ценовые ожидания предприятий и населения, топливный фактор, ослабление рубля, повышение рыночного консенсус‑прогноза инфляции на 2026 год до 6,6%, а также риски со стороны бюджетного импульса. Аргументами в пользу небольшого снижения выступают слабый текущий спрос, отрицательное значение индикатора бизнес‑климата и замедление экономики.PMI сферы услуг в августе вырос до 51,3 пункта с 49,0 пункта в июле, впервые за пять месяцев вернувшись в зону роста. Новые заказы возобновили рост, а экспортные заказы увеличились впервые с марта. Производственный PMI, напротив, снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта, что соответствует первому сокращению деловой активности за три месяца. Выпуск и новые заказы сократились; экспортные заказы продолжили снижение, сроки поставок увеличились из‑за логистических проблем и дефицита топлива, а инфляция издержек достигла максимума с января.С 1 по 7 сентября потребительские цены выросли на 0,05% после снижения на 0,01% неделей ранее; с начала года накопленный рост составил 4,72%. По недельной оценке годовая инфляция замедлилась до 6,29% с 6,32% на конец августа.Рублевые облигации:График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корпоративных облигаций IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигации:График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России 11 сентября примет решение по ключевой ставке. В пользу сохранения ставки на текущем уровне свидетельствуют ускорение годовой инфляции в августе, в том числе в устойчивых компонентах, повышенные ценовые ожидания предприятий и населения, топливный фактор, ослабление рубля, повышение рыночного консенсус‑прогноза инфляции на 2026 год до 6,6%, а также риски со стороны бюджетного импульса. Аргументами в пользу небольшого снижения выступают слабый текущий спрос, отрицательное значение индикатора бизнес‑климата и замедление экономики.
PMI сферы услуг в августе вырос до 51,3 пункта с 49,0 пункта в июле, впервые за пять месяцев вернувшись в зону роста. Новые заказы возобновили рост, а экспортные заказы увеличились впервые с марта. Производственный PMI, напротив, снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта, что соответствует первому сокращению деловой активности за три месяца. Выпуск и новые заказы сократились; экспортные заказы продолжили снижение, сроки поставок увеличились из‑за логистических проблем и дефицита топлива, а инфляция издержек достигла максимума с января.
С 1 по 7 сентября потребительские цены выросли на 0,05% после снижения на 0,01% неделей ранее; с начала года накопленный рост составил 4,72%. По недельной оценке годовая инфляция замедлилась до 6,29% с 6,32% на конец августа.
Рублевые облигации:
1.
Индекс RGBI почти не изменился по сравнению с прошлой неделей и в моменте торговался на отметке 114 пунктов. Решение Банка России по ключевой ставке может стать новым импульсом для выхода индекса из "боковика", где он пребывает с середины августа.
2.
Для рынка облигаций важен не только сам шаг изменения ключевой ставки, но и сигнал регулятора. Сохранение ставки при жесткой риторике ограничит потенциал роста длинных ОФЗ. Снижение до 13,75% без смягчения сигнала даст лишь умеренную поддержку рынку, поскольку текущие доходности длинных выпусков уже включают существенную премию за инфляционные и бюджетные риски.
3.
Доходность индекса RGBI вновь приблизилась к доходности индекса корпоративных облигаций IFX. Корпоративные спреды изменились преимущественно в сегменте АА, однако масштаб изменений остается незначительным.
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гособлигаций (YTM)
15,58
15,56
15,24
13,71
Корпоративные облигации (YTM)
15,59
15,61
15,26
16,27
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корпоративных облигаций IFX
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск
Валютные облигации:
1.
С 3 по 10 сентября официальный курс доллара снизился с 86,9963 до 85,4594 рубля, евро — со 100,8287 до 99,2525 рубля, юаня — с 12,9217 до 12,7373 рубля. Это соответствует укреплению рубля примерно на 1,77% к доллару, на 1,56% к евро и на 1,43% к юаню.
2.
Укрепление рубля за прошедшую неделю не отменяет среднесрочного тренда на ослабление. Накопленный бюджетный дефицит, восстановление импортного спроса (в том числе на топливо) и возможное дальнейшее снижение ключевой ставки могут вновь оказать давление на рубль. В то же время высокие цены на нефть и более жесткая, чем ожидает рынок, риторика Банка России способны удерживать USD/RUB вблизи текущих уровней.
3.
Спред доходностей между замещающими и юаневыми облигациями заметно расширился. Доходность замещающих облигаций превысила 11%.
Валютная пара
Консенсус прогноз на конец IV квартала 2026 года
USD/RUB
84,42 (ранее 84,06)
EUR/RUB
96 (ранее 96,16)
CNY/RUB
12,4 (ранее 12,5)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
11,08
10,2
9,02
6,33
Юаневые облигации (YTM)
8,58
8,9
7,98
5,84
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
Автор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
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