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Решение Банка России может вывести облигации из "боковика" - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Решение Банка России может вывести облигации из "боковика"
Решение Банка России может вывести облигации из "боковика" - 11.09.2026, ПРАЙМ
Решение Банка России может вывести облигации из "боковика"
Банк России 11 сентября примет решение по ключевой ставке. В пользу сохранения ставки на текущем уровне свидетельствуют ускорение годовой инфляции в августе, в... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:00+0300
2026-09-11T10:00+0300
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России 11 сентября примет решение по ключевой ставке. В пользу сохранения ставки на текущем уровне свидетельствуют ускорение годовой инфляции в августе, в том числе в устойчивых компонентах, повышенные ценовые ожидания предприятий и населения, топливный фактор, ослабление рубля, повышение рыночного консенсус‑прогноза инфляции на 2026 год до 6,6%, а также риски со стороны бюджетного импульса. Аргументами в пользу небольшого снижения выступают слабый текущий спрос, отрицательное значение индикатора бизнес‑климата и замедление экономики.PMI сферы услуг в августе вырос до 51,3 пункта с 49,0 пункта в июле, впервые за пять месяцев вернувшись в зону роста. Новые заказы возобновили рост, а экспортные заказы увеличились впервые с марта. Производственный PMI, напротив, снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта, что соответствует первому сокращению деловой активности за три месяца. Выпуск и новые заказы сократились; экспортные заказы продолжили снижение, сроки поставок увеличились из‑за логистических проблем и дефицита топлива, а инфляция издержек достигла максимума с января.С 1 по 7 сентября потребительские цены выросли на 0,05% после снижения на 0,01% неделей ранее; с начала года накопленный рост составил 4,72%. По недельной оценке годовая инфляция замедлилась до 6,29% с 6,32% на конец августа.Рублевые облигации:График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корпоративных облигаций IFXГрафик 2. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигации:График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
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Максим Плешков
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Максим Плешков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/16/870980801_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c992d4588396875157c59cd383337042.jpg
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рынок, pmi, rgbi, россия, банк россии, курсы валют, валюта, мнения аналитиков
Экономика, Финансы, Рынок, PMI, RGBI, РОССИЯ, Банк России, Курсы валют, валюта, Мнения аналитиков
10:00 11.09.2026
 
Решение Банка России может вывести облигации из "боковика"

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций

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Максим Плешков, главный аналитик по облигациям Солид Инвестиции
Максим Плешков
Главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Банк России 11 сентября примет решение по ключевой ставке. В пользу сохранения ставки на текущем уровне свидетельствуют ускорение годовой инфляции в августе, в том числе в устойчивых компонентах, повышенные ценовые ожидания предприятий и населения, топливный фактор, ослабление рубля, повышение рыночного консенсус‑прогноза инфляции на 2026 год до 6,6%, а также риски со стороны бюджетного импульса. Аргументами в пользу небольшого снижения выступают слабый текущий спрос, отрицательное значение индикатора бизнес‑климата и замедление экономики.
PMI сферы услуг в августе вырос до 51,3 пункта с 49,0 пункта в июле, впервые за пять месяцев вернувшись в зону роста. Новые заказы возобновили рост, а экспортные заказы увеличились впервые с марта. Производственный PMI, напротив, снизился до 48,8 пункта с 50,7 пункта, что соответствует первому сокращению деловой активности за три месяца. Выпуск и новые заказы сократились; экспортные заказы продолжили снижение, сроки поставок увеличились из‑за логистических проблем и дефицита топлива, а инфляция издержек достигла максимума с января.
С 1 по 7 сентября потребительские цены выросли на 0,05% после снижения на 0,01% неделей ранее; с начала года накопленный рост составил 4,72%. По недельной оценке годовая инфляция замедлилась до 6,29% с 6,32% на конец августа.

Рублевые облигации:

  1. 1.
    Индекс RGBI почти не изменился по сравнению с прошлой неделей и в моменте торговался на отметке 114 пунктов. Решение Банка России по ключевой ставке может стать новым импульсом для выхода индекса из "боковика", где он пребывает с середины августа.
  2. 2.
    Для рынка облигаций важен не только сам шаг изменения ключевой ставки, но и сигнал регулятора. Сохранение ставки при жесткой риторике ограничит потенциал роста длинных ОФЗ. Снижение до 13,75% без смягчения сигнала даст лишь умеренную поддержку рынку, поскольку текущие доходности длинных выпусков уже включают существенную премию за инфляционные и бюджетные риски.
  3. 3.
    Доходность индекса RGBI вновь приблизилась к доходности индекса корпоративных облигаций IFX. Корпоративные спреды изменились преимущественно в сегменте АА, однако масштаб изменений остается незначительным.

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гособлигаций (YTM)

15,58

15,56

15,24

13,71

Корпоративные облигации (YTM)

15,59

15,61

15,26

16,27

График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корпоративных облигаций IFX
© Фото : "Солид Инвестиции"График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
График 1. Доходность индекса RGBI и индекса корп. облигаций IFX
© Фото : "Солид Инвестиции"
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : "Солид Инвестиции" График 2. Спреды корпоративных облигаций
График 2. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
График 2. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : "Солид Инвестиции"
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации:

  1. 1.
    С 3 по 10 сентября официальный курс доллара снизился с 86,9963 до 85,4594 рубля, евро — со 100,8287 до 99,2525 рубля, юаня — с 12,9217 до 12,7373 рубля. Это соответствует укреплению рубля примерно на 1,77% к доллару, на 1,56% к евро и на 1,43% к юаню.
  2. 2.
    Укрепление рубля за прошедшую неделю не отменяет среднесрочного тренда на ослабление. Накопленный бюджетный дефицит, восстановление импортного спроса (в том числе на топливо) и возможное дальнейшее снижение ключевой ставки могут вновь оказать давление на рубль. В то же время высокие цены на нефть и более жесткая, чем ожидает рынок, риторика Банка России способны удерживать USD/RUB вблизи текущих уровней.
  3. 3.
    Спред доходностей между замещающими и юаневыми облигациями заметно расширился. Доходность замещающих облигаций превысила 11%.

Валютная пара

Консенсус прогноз на конец IV квартала 2026 года

USD/RUB

84,42 (ранее 84,06)

EUR/RUB

96 (ранее 96,16)

CNY/RUB

12,4 (ранее 12,5)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

11,08

10,2

9,02

6,33

Юаневые облигации (YTM)

8,58

8,9

7,98

5,84

График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : "Солид Инвестиции"График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2026
График 3. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : "Солид Инвестиции"
Автор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

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