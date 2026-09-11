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В США началось расследование в отношении OpenAI из-за взлома Hugging Face

В США началось расследование в отношении OpenAI из-за взлома Hugging Face - 11.09.2026, ПРАЙМ

В США началось расследование в отношении OpenAI из-за взлома Hugging Face

Американский сенатор Джош Хоули сообщил о начале расследования в отношении разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI из-за взлома платформы по машинному обучению... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:16+0300

2026-09-11T10:16+0300

2026-09-11T10:16+0300

технологии

сша

openai

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ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Американский сенатор Джош Хоули сообщил о начале расследования в отношении разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI из-за взлома платформы по машинному обучению Hugging Face ИИ-агентами компании. В июле OpenAI, сообщила, что ее модели при тестировании автономно взломали инфраструктуру Hugging Face. Потом стало известно, что это не единственный подобный инцидент. "Кто будет нести ответственность, если ИИ выйдет из-под контроля? Я начинаю расследование в отношении OpenAI, американцы заслуживают ответов", - написал Хоули в соцсети X. Сенатор, который является председателем подкомитета верхней палаты Конгресса США по чрезвычайным ситуациям, также опубликовал письмо на имя главы OpenAI Сэма Альтмана, требуя предоставить полную информацию об инциденте. "Американцы заслуживают знать подробности того, что произошло в ходе инцидента с Hugging Face, а также других случаев, когда модели ИИ выходили из-под контроля. Это расследование должно дать ответы на эти вопросы. В связи с этим прошу предоставить все документы и информацию, указанные в приложении, не позднее 1 октября 2026 года", - говорится в письме. Ранее исследователь из компании Anthropic Джейкоб Коксон объявил о своем уходе из ИИ-индустрии, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к "точке невозврата" и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года. После объявления Коксона другой сотрудник компании, руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ Эван Хьюбингер заявил, что вероятность того, что искусственный интеллект уничтожит человечество в ближайшие десять лет, составляет 10%.

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