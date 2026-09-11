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США задерживают поставки систем HIMARS в Литву - 11.09.2026, ПРАЙМ
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США задерживают поставки систем HIMARS в Литву
США задерживают поставки систем HIMARS в Литву - 11.09.2026, ПРАЙМ
США задерживают поставки систем HIMARS в Литву
США задерживают поставки систем реактивной артиллерии HIMARS в Литву на неопределенный срок, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:44+0300
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. США задерживают поставки систем реактивной артиллерии HIMARS в Литву на неопределенный срок, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на главнокомандующего армией республики Раймундаса Вайкшнораса. "Поставки HIMARS откладываются. Пока не могу сказать, на сколько. Это зависит от американской стороны, вероятно, связано с их промышленностью. Но наши экипажи уже прошли подготовку и стрельбы, поэтому мы ждем их прибытия в любой момент", — сказал Вайкшнорас в интервью LRT. По словам главнокомандующего, беспокоиться "общественности" не о чем и "все находится под контролем". По данным СМИ, в конце 2022 года Литва подписала договор с США на 495 миллионов долларов на закупку восьми систем залпового огня HIMARS. В апреле этого года было подписано дополнение к договору на приобретение второй батареи HIMARS еще примерно на 280 миллионов долларов. Планировалось, что США поставят ракетные системы в Литву в конце 2026 года.
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мировая экономика, сша, литва
Мировая экономика, США, ЛИТВА
12:44 11.09.2026
 
США задерживают поставки систем HIMARS в Литву

LRT: США задерживают поставки HIMARS в Литву на неопределенный срок

© fotolia.com / Isabel Engelmann%Флаг Литвы
%Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© fotolia.com / Isabel Engelmann
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. США задерживают поставки систем реактивной артиллерии HIMARS в Литву на неопределенный срок, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на главнокомандующего армией республики Раймундаса Вайкшнораса.
"Поставки HIMARS откладываются. Пока не могу сказать, на сколько. Это зависит от американской стороны, вероятно, связано с их промышленностью. Но наши экипажи уже прошли подготовку и стрельбы, поэтому мы ждем их прибытия в любой момент", — сказал Вайкшнорас в интервью LRT.
По словам главнокомандующего, беспокоиться "общественности" не о чем и "все находится под контролем".
По данным СМИ, в конце 2022 года Литва подписала договор с США на 495 миллионов долларов на закупку восьми систем залпового огня HIMARS. В апреле этого года было подписано дополнение к договору на приобретение второй батареи HIMARS еще примерно на 280 миллионов долларов. Планировалось, что США поставят ракетные системы в Литву в конце 2026 года.
 
Мировая экономикаСШАЛИТВА
 
 
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