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США задерживают поставки систем HIMARS в Литву

США задерживают поставки систем HIMARS в Литву - 11.09.2026, ПРАЙМ

США задерживают поставки систем HIMARS в Литву

США задерживают поставки систем реактивной артиллерии HIMARS в Литву на неопределенный срок, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:44+0300

2026-09-11T12:44+0300

2026-09-11T12:44+0300

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. США задерживают поставки систем реактивной артиллерии HIMARS в Литву на неопределенный срок, сообщает литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на главнокомандующего армией республики Раймундаса Вайкшнораса. "Поставки HIMARS откладываются. Пока не могу сказать, на сколько. Это зависит от американской стороны, вероятно, связано с их промышленностью. Но наши экипажи уже прошли подготовку и стрельбы, поэтому мы ждем их прибытия в любой момент", — сказал Вайкшнорас в интервью LRT. По словам главнокомандующего, беспокоиться "общественности" не о чем и "все находится под контролем". По данным СМИ, в конце 2022 года Литва подписала договор с США на 495 миллионов долларов на закупку восьми систем залпового огня HIMARS. В апреле этого года было подписано дополнение к договору на приобретение второй батареи HIMARS еще примерно на 280 миллионов долларов. Планировалось, что США поставят ракетные системы в Литву в конце 2026 года.

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мировая экономика, сша, литва