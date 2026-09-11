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США выделят Africell 100 миллионов долларов на развитие сети в Анголе

США выделят Africell 100 миллионов долларов на развитие сети в Анголе - 11.09.2026, ПРАЙМ

США выделят Africell 100 миллионов долларов на развитие сети в Анголе

Экспортно-импортный банк США (EXIM) предоставит единственному американскому оператору мобильной связи в Африке Africell прямой кредит в размере 99,6 миллиона... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T15:12+0300

2026-09-11T15:12+0300

2026-09-11T15:16+0300

финансы

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Экспортно-импортный банк США (EXIM) предоставит единственному американскому оператору мобильной связи в Африке Africell прямой кредит в размере 99,6 миллиона долларов для развития сети в Анголе с использованием американских и европейских технологий, следует из пресс-релиза компании. "Экспортно-импортный банк США (EXIM) объявил о предоставлении прямого кредита в размере 99,6 миллионов долларов США компании Africell, единственному американскому оператору мобильной связи в Африке, с целью увеличения занятости в США в телекоммуникационном секторе и укрепления американского технологического лидерства за рубежом", - говорится в сообщении. По словам компании, финансирование позволит внедрить в Анголе новейшее сетевое оборудование из США и Европы, расширить зоны покрытия и повысить надежность связи. В Africell также заявили, что использование американского оборудования поможет Анголе диверсифицировать источники технологий, повысить устойчивость цифровой инфраструктуры и усилить ее защиту от кибератак и других угроз информационной безопасности. Кроме того, компания рассчитывает создать условия для дальнейшего внедрения цифровых технологий в странах Африки к югу от Сахары. Кредит - часть более широкой коммерческой инициативы США, направленной на развитие энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры Анголы и соседних стран, говорится в сообщении. Отмечается, что американские власти взяли на себя обязательства инвестировать более 5 миллиардов долларов в "коридор Лобиту" (проект железной дороги от ангольского порта вглубь континента), включая модернизацию железных дорог, строительство мостов и развитие вещательной инфраструктуры.

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финансы, технологии, мировая экономика, ангола, сша, африка