https://1prime.ru/20260911/ssha-873250586.html

США вложат 96 миллионов долларов в электронное оснащение кораблей

США вложат 96 миллионов долларов в электронное оснащение кораблей - 11.09.2026, ПРАЙМ

США вложат 96 миллионов долларов в электронное оснащение кораблей

Американская оборонная компания Leonardo DRS получила контракты на 96 миллионов долларов на электронное оснащение корабельных ракетных установок MK 41, с... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T20:50+0300

2026-09-11T20:50+0300

2026-09-11T20:50+0300

технологии

сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873250586.jpg?1789149003

ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. Американская оборонная компания Leonardo DRS получила контракты на 96 миллионов долларов на электронное оснащение корабельных ракетных установок MK 41, с которых в том числе запускаются крылатые ракеты Tomahawk, сообщила компания. "Leonardo DRS получила контракты на общую сумму 96 миллионов долларов на поставку критически важного электронного оборудования для системы вертикального пуска MK 41", — говорится в сообщении. По контрактам компания поставит электронное оборудование для управления запуском ракет и работы пусковых установок. Оно будет использоваться на эсминцах ВМС США и кораблях флотов стран-союзников. MK 41 представляет собой встроенную в корабль систему вертикального пуска, которая позволяет использовать ракеты разных типов. С нее, в частности, могут запускаться крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты семейства Standard и ESSM, а также противолодочные ASROC. Контракты были оформлены 22 и 23 июля в рамках действующих многолетних соглашений. Оборудование будут производить на предприятиях Leonardo DRS в Пенсильвании и Флориде.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, сша