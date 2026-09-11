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США вложат 96 миллионов долларов в электронное оснащение кораблей
США вложат 96 миллионов долларов в электронное оснащение кораблей - 11.09.2026, ПРАЙМ
США вложат 96 миллионов долларов в электронное оснащение кораблей
Американская оборонная компания Leonardo DRS получила контракты на 96 миллионов долларов на электронное оснащение корабельных ракетных установок MK 41, с... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T20:50+0300
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технологии
сша
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ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. Американская оборонная компания Leonardo DRS получила контракты на 96 миллионов долларов на электронное оснащение корабельных ракетных установок MK 41, с которых в том числе запускаются крылатые ракеты Tomahawk, сообщила компания. "Leonardo DRS получила контракты на общую сумму 96 миллионов долларов на поставку критически важного электронного оборудования для системы вертикального пуска MK 41", — говорится в сообщении. По контрактам компания поставит электронное оборудование для управления запуском ракет и работы пусковых установок. Оно будет использоваться на эсминцах ВМС США и кораблях флотов стран-союзников. MK 41 представляет собой встроенную в корабль систему вертикального пуска, которая позволяет использовать ракеты разных типов. С нее, в частности, могут запускаться крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты семейства Standard и ESSM, а также противолодочные ASROC. Контракты были оформлены 22 и 23 июля в рамках действующих многолетних соглашений. Оборудование будут производить на предприятиях Leonardo DRS в Пенсильвании и Флориде.
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технологии, сша
США вложат 96 миллионов долларов в электронное оснащение кораблей
Leonardo DRS получила 96 млн долларов на оснащение установок MK 41 для военных кораблей
ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. Американская оборонная компания Leonardo DRS получила контракты на 96 миллионов долларов на электронное оснащение корабельных ракетных установок MK 41, с которых в том числе запускаются крылатые ракеты Tomahawk, сообщила компания.
"Leonardo DRS получила контракты на общую сумму 96 миллионов долларов на поставку критически важного электронного оборудования для системы вертикального пуска MK 41", — говорится в сообщении.
По контрактам компания поставит электронное оборудование для управления запуском ракет и работы пусковых установок. Оно будет использоваться на эсминцах ВМС США и кораблях флотов стран-союзников.
MK 41 представляет собой встроенную в корабль систему вертикального пуска, которая позволяет использовать ракеты разных типов. С нее, в частности, могут запускаться крылатые ракеты Tomahawk, зенитные ракеты семейства Standard и ESSM, а также противолодочные ASROC.
Контракты были оформлены 22 и 23 июля в рамках действующих многолетних соглашений. Оборудование будут производить на предприятиях Leonardo DRS в Пенсильвании и Флориде.