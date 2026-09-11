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В конгрессе США выступили против ужесточения антироссийских санкций

В конгрессе США выступили против ужесточения антироссийских санкций - 11.09.2026, ПРАЙМ

В конгрессе США выступили против ужесточения антироссийских санкций

Группа демократов из палаты представителей США, включая Грегори Микса, Ричарда Нила и Дона Байера, выступили с совместным заявлением, выразив категорическое... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T22:44+0300

2026-09-11T22:44+0300

2026-09-11T22:44+0300

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ВАШИНГТОН, 11 сен – ПРАЙМ. Группа демократов из палаты представителей США, включая Грегори Микса, Ричарда Нила и Дона Байера, выступили с совместным заявлением, выразив категорическое несогласие с предлагаемой республиканцами редакцией законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. "Законопроект "О санкциях против России и Ирана" принесет больше вреда, чем пользы. Этот документ резко расширяет полномочия президента по введению таможенных пошлин и при этом не обязывает вводить санкции против России, что абсолютно недопустимо. Эти изъяны приведут к росту цен для американцев и в долгосрочной перспективе подорвут поддержку Украины", - говорится в заявлении конгрессменов. Как отметили законодатели, они продолжают добиваться двухпалатных и двухпартийных переговоров для разработки законопроекта, который сможет получить широкую поддержку в обеих палатах конгресса и выполнить обещания США перед Украиной. Заявление представителей Демократической партии последовало после того, как стало известно, что республиканцы на следующей неделе планируют вынести на голосование палаты представителей США законопроект о санкциях против России. Ранее сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против России, который был разработан при участии ныне покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% - на весь импорт из России в США. После этого документ передали в палату представителей.

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