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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% - 11.09.2026, ПРАЙМ
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%
Банк России впервые более чем за год сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых по итогам заседания совета директоров. Об этом сообщил регулятор. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:36+0300
2026-09-11T13:36+0300
2026-09-11T13:36+0300
финансы
банки
владимир путин
банк россии
ключевая ставка
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России впервые более чем за год сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых по итогам заседания совета директоров. Об этом сообщил регулятор."Совет директоров Банка России 11 сентября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых", - говорится в заявлении.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали сохранения ставки на фоне инфляционных рисков, ослабления рубля и неопределенности с бюджетом. Несколько экспертов допускали снижение до 13,75%.Президент РФ Владимир Путин в начале сентября отмечал, что решения по ставке связаны с поддержанием макроэкономической стабильности.
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финансы, банки, владимир путин, банк россии, ключевая ставка
Финансы, Банки, Владимир Путин, Банк России, ключевая ставка
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%
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