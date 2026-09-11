https://1prime.ru/20260911/stavka-873229911.html

Высокая ключевая ставка тормозит оживление рынка новостроек, заявил эксперт

Высокая ключевая ставка тормозит оживление рынка новостроек, заявил эксперт - 11.09.2026, ПРАЙМ

Высокая ключевая ставка тормозит оживление рынка новостроек, заявил эксперт

Высокая ключевая ставка тормозит оживление рынка новостроек в России, ее сохранение на прежнем уровне не улучшит ситуацию в стройотрасли, рассказал РИА... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T14:09+0300

2026-09-11T14:09+0300

2026-09-11T14:10+0300

недвижимость

бизнес

финансы

банк россии

"метриум"

а101

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873229911.jpg?1789125036

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Высокая ключевая ставка тормозит оживление рынка новостроек в России, ее сохранение на прежнем уровне не улучшит ситуацию в стройотрасли, рассказал РИА Недвижимость директор риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов. В пятницу Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. "Никакого принципиального эффекта на рынок недвижимости сохранение ключевой ставки не окажет, рынок уже адаптировался к тому коридору, в котором она находится сейчас. При этом, несомненно, высокая ключевая ставка тормозит оживление рынка новостроек, поскольку реальная чистая прибыль застройщиков снижается, а долговая нагрузка растет", – сказал Хусаинов. Риелтор отметил, что в России уже есть регионы, где часть девелоперов не справляется с нагрузкой. По его словам, сейчас застройщики находятся на стадии принятия очень жесткой реальности, когда нужно забыть о прошлых уровнях чистой прибыли и нередко перейти в режим тотальной экономии, сокращая инвестиции в новые проекты и переходя на краткосрочные планами. "На мой взгляд, застройщики уже явно не тянут столь высокую ставку", – отметил Хусаинов. Коммерческий директор риелторской компании "Метриум" Дмитрий Проскурин считает, что высокая ключевая ставка не дает развиваться и вторичному сегменту. Покупатели не могут позволить себе полноценную ипотеку на всю рыночную цену объекта, поэтому подавляющее большинство сделок проходит по схеме с реализацией старой недвижимости. "В таких условиях у потенциальных покупателей пропадает стимул копить средства на квартиру. В итоге сбережения часто перетекают в текущее потребление, покупку автомобилей или поездки", – объяснил риелтор. В текущих условиях на рынке новостроек основным драйвером ипотечного спроса остаются льготные программы, прежде всего семейная ипотека, напомнил операционный директор "А101" Дмитрий Горелов. Однако наибольшее влияние на выдачи таких кредитов окажет не ключевая ставка, а пересмотр правил по семейной ипотеке, ожидаемый в октябре, обратил внимание Хусаинов. При этом высокая ключевая ставка сдерживает возможность резкого роста цен, хотя это и не единственный фактор, от которого зависит стоимость недвижимости, указал Горелов. Главный аналитик "Циана" Алексей Попов добавил, что росту цен препятствует прежде всего слабый спрос. Также застройщики не готовы идти на риск и индексировать цены на 1-1,5% в месяц. По мнению гендиректора инвестиционной компании на рынке недвижимости "Флип" Евгения Шавнева, ключевая ставка, которая действительно способна оживить рынок, начинается минимум с 10%, а до этого показателя рынку нужно ждать еще один-два года при благоприятной рыночной конъюнктуре. Чтобы в продажах застройщиков что-то поменялось, ипотечная ставка должна быть хотя бы в районе 12-13%, а сейчас она составляет 18,5%, отметил Хусаинов. Партнер NF Group Андрей Соловьев считает, что при снижении ключевой ставки до уровня 11,5-12% ситуация могла бы заметно измениться: рынок получил бы дополнительный импульс за счет оживления спроса и перетока части капитала со вкладов на первичный рынок жилья.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, финансы, банк россии, "метриум", а101