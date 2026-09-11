Сохранение ставки — позитивный эффект

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Решение Банка России оставить ставку на уровне 14% полностью совпало с ожиданиями рынка. Банк России по-прежнему учитывает проинфляционные риски в экономике, поэтому пауза в цикле плавного смягчения денежно-кредитных условий выглядит закономерной. Сохранение ставки на текущем уровне также позволит зафиксировать действующие ставки по кредитным и депозитным продуктам финансовых организаций. В ближайший месяц заметного движения ставок по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам вниз на этом фоне не ожидаем.Для курса рубля сохранение ставки на уровне 14% будет иметь позитивный эффект, поскольку сохраняет привлекательную доходность рублевых инструментов в среднесрочном горизонте. При этом рубль еще до решения регулятора замедлил тренд на ослабление. В ближайшей перспективе динамика основных валют может носить коррекционный характер. До конца месяца, по нашим оценкам, вероятен торговый диапазон доллара в пределах 80-88 рублей, евро 94-102 рубля, юаня 12-13 рублей. Эффект решения по ставке на валютный рынок будет проявляться постепенно, поэтому говорить о долгосрочном укреплении рубля только на основании сегодняшнего решения преждевременно.Динамика ставок по вкладам, ипотеке и потребкредитам осенью будет во многом зависеть от дальнейших решений Банка России. При сохранении ключевой ставки на текущем уровне финансовые организации получат возможность зафиксировать действующие параметры своих продуктов. Поэтому в ближайший месяц базовым сценарием выглядит стабилизация ставок, а не их резкое снижение. Конкретные максимальные и минимальные уровни будут зависеть от условий отдельных банков и их продуктовой политики.На следующем заседании 23 октября Банк России будет учитывать прежде всего динамику потребительских цен и инфляционных ожиданий. Дополнительным фактором станет бюджетная политика в четвертом квартале: согласно оценке регулятора, она может потребовать более жестких монетарных мер. Поэтому решение октября пока нельзя считать предопределенным: пространство для дальнейшего изменения ставки будет зависеть от поступающей к тому моменту макроэкономической статистики.Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Решение Банка России оставить ставку на уровне 14% полностью совпало с ожиданиями рынка. Банк России по-прежнему учитывает проинфляционные риски в экономике, поэтому пауза в цикле плавного смягчения денежно-кредитных условий выглядит закономерной. Сохранение ставки на текущем уровне также позволит зафиксировать действующие ставки по кредитным и депозитным продуктам финансовых организаций. В ближайший месяц заметного движения ставок по вкладам, ипотеке и потребительским кредитам вниз на этом фоне не ожидаем.
Для курса рубля сохранение ставки на уровне 14% будет иметь позитивный эффект, поскольку сохраняет привлекательную доходность рублевых инструментов в среднесрочном горизонте. При этом рубль еще до решения регулятора замедлил тренд на ослабление. В ближайшей перспективе динамика основных валют может носить коррекционный характер. До конца месяца, по нашим оценкам, вероятен торговый диапазон доллара в пределах 80-88 рублей, евро 94-102 рубля, юаня 12-13 рублей. Эффект решения по ставке на валютный рынок будет проявляться постепенно, поэтому говорить о долгосрочном укреплении рубля только на основании сегодняшнего решения преждевременно.
Динамика ставок по вкладам, ипотеке и потребкредитам осенью будет во многом зависеть от дальнейших решений Банка России. При сохранении ключевой ставки на текущем уровне финансовые организации получат возможность зафиксировать действующие параметры своих продуктов. Поэтому в ближайший месяц базовым сценарием выглядит стабилизация ставок, а не их резкое снижение. Конкретные максимальные и минимальные уровни будут зависеть от условий отдельных банков и их продуктовой политики.
На следующем заседании 23 октября Банк России будет учитывать прежде всего динамику потребительских цен и инфляционных ожиданий. Дополнительным фактором станет бюджетная политика в четвертом квартале: согласно оценке регулятора, она может потребовать более жестких монетарных мер. Поэтому решение октября пока нельзя считать предопределенным: пространство для дальнейшего изменения ставки будет зависеть от поступающей к тому моменту макроэкономической статистики.
Автор: Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
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