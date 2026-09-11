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"Мяч отправлен в Минфин": аналитики дали прогноз по ставке ЦБ на конец года

"Мяч отправлен в Минфин": аналитики дали прогноз по ставке ЦБ на конец года - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Мяч отправлен в Минфин": аналитики дали прогноз по ставке ЦБ на конец года

Банк России в пятницу прервал почти полуторагодовой цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и впервые с апреля прошлого года сохранил ключевую ставку –... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T19:24+0300

2026-09-11T19:24+0300

2026-09-11T19:24+0300

финансы

россия

эльвира набиуллина

банк россии

минфин

экономика

ключевая ставка

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Банк России в пятницу прервал почти полуторагодовой цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и впервые с апреля прошлого года сохранил ключевую ставку – на уровне 14% годовых. Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, дальнейшие шаги ЦБ не предопределены, говорят опрошенные РИА Новости аналитики. Паузу Банк России в последний раз брал в апреле прошлого года – тогда ключевая ставка осталась неизменной на уровне 21% годовых. Затем регулятор снизил ее в начале лета 2025 года – впервые с осени 2022 года. ЦБ снижал ставку десять заседаний подряд, на последних двух из них – минимальным шагом в 0,25 процентного пункта. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу отметила, что регулятор предметно рассматривал только сохранение ключевой ставки. "Пауза была предопределена... Как и в июле, мяч отправлен в Минфин и Белый дом", - считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Регулятор в пятницу отметил, что устойчивый рост цен ускорился до 5-6%. Годовая инфляция, по оценке на 7 сентября, составила 6,3%. При этом в базовом сценарии ЦБ она по итогам года составит 6-7%. Согласно сообщению ЦБ, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Проинфляционные риски, по оценке регулятора, выросли и преобладают над дезинфляционными, обратил внимание руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК "Альфа-Капитал" Евгений Жорнист. Основные проинфляционные риски связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса – существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования – и более продолжительного выбытия производственных мощностей, отметил регулятор. Проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями, отметила Набиуллина на пресс-конференции. В таких условиях регулятору, прежде чем возобновить смягчение ДКП, важно убедиться, что замедление инфляции приобретает устойчивый характер, указала руководитель направления экспертной аналитики "Банки.ру" Инна Солдатенкова. Снижение ставки не может быть автоматическим, траектория будет обеспечивать возвращение инфляции к 4% в 2027 году, заявила в пятницу глава регулятора. Опрошенные РИА Новости аналитики осторожно говорят о том, какой будет ключевая ставка в конце года. Солдатенкова ожидает, что на оставшихся двух заседаниях Банк России сохранит осторожный подход, при постепенном ослаблении инфляционного давления может снизить ставку, но, скорее всего, минимальными шагами – по 0,25 процентного пункта, то есть до 13,5%. То же допускает Табах при консервативном бюджете и нормализации ситуации с топливом. При этом вероятность паузы до конца года все выше, отмечает он. Согласен с ним старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. До конца года он ждет ставку в диапазоне 13,5-13,75%. Еще одно-два снижения допускает Жорнист. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считают, что регулятор до конца года ограничится только одним снижением ставки. Пессимистичнее всех настроен управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов: пауза в цикле смягчения ДКП продлится до конца года. Регулятор возобновит снижение ключевой ставки уже с первого квартала 2027 года, считает он.

https://1prime.ru/20260911/vlasenko-873246230.html

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финансы, россия, эльвира набиуллина, банк россии, минфин, ключевая ставка