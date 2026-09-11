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Страны БРИКС обеспокоены односторонним введением мер по торговле и финансам - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Страны БРИКС обеспокоены односторонним введением мер по торговле и финансам
Страны БРИКС обеспокоены односторонним введением мер по торговле и финансам - 11.09.2026, ПРАЙМ
Страны БРИКС обеспокоены односторонним введением мер по торговле и финансам
Страны БРИКС серьезно обеспокоены односторонним введением мер, связанных с торговлей и финансами, включая повышение тарифов и нетарифных мер, говорится в с... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:14+0300
2026-09-11T13:14+0300
финансы
мировая экономика
вто
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС серьезно обеспокоены односторонним введением мер, связанных с торговлей и финансами, включая повышение тарифов и нетарифных мер, говорится в с заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС встретились в Мумбаи 10 сентября и по итогам встречи приняли совместное заявление. "Мы по-прежнему серьезно обеспокоены односторонним введением мер, связанных с торговлей и финансами, включая повышение тарифов и нетарифных мер, которые искажают торговлю и противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО)", - сказано в заявлении. Это давление наиболее сильно сказывается на странах с развивающейся экономикой, подчеркивается в документе. "Мы вновь заявляем о своей поддержке открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО)", - указано в заявлении.
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финансы, мировая экономика, вто
Финансы, Мировая экономика, ВТО
13:14 11.09.2026
 
Страны БРИКС обеспокоены односторонним введением мер по торговле и финансам

Страны БРИКС обеспокоены односторонним введением мер, связанных с торговлей и финансами

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС серьезно обеспокоены односторонним введением мер, связанных с торговлей и финансами, включая повышение тарифов и нетарифных мер, говорится в с заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС.
Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС встретились в Мумбаи 10 сентября и по итогам встречи приняли совместное заявление.
"Мы по-прежнему серьезно обеспокоены односторонним введением мер, связанных с торговлей и финансами, включая повышение тарифов и нетарифных мер, которые искажают торговлю и противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО)", - сказано в заявлении.
Это давление наиболее сильно сказывается на странах с развивающейся экономикой, подчеркивается в документе.
"Мы вновь заявляем о своей поддержке открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО)", - указано в заявлении.
 
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