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Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками

Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками - 11.09.2026, ПРАЙМ

Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками

Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с налогами, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T13:41+0300

2026-09-11T13:41+0300

2026-09-11T13:41+0300

финансы

мировая экономика

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с налогами, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС встретились в Мумбаи 10 сентября и по итогам встречи приняли совместное заявление. "Мы по-прежнему полностью привержены пресечению незаконных финансовых потоков, связанных с налогами, и поощрению справедливого распределения прав на налогообложение", - говорится в заявлении. Отмечается, что страны БРИКС подтверждают приверженность укреплению глобальной координации между налоговыми органами для содействия эффективным и прогрессивным налоговым системам, одновременно борясь с уклонением от уплаты налогов. "Мы также подтверждаем нашу приверженность укреплению налогового сотрудничества в рамках БРИКС посредством устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития, одновременно содействуя обмену знаниями и наращиванию потенциала, конструктивному участию в международных форумах, таких как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций о международном налоговом сотрудничестве и ее протоколы, в целях поддержки справедливой, эффективной и готовой к будущему международной налоговой экосистемы", - добавили в документе.

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финансы, мировая экономика