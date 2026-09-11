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Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками
Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками - 11.09.2026, ПРАЙМ
Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками
Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с налогами, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T13:41+0300
2026-09-11T13:41+0300
финансы
мировая экономика
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с налогами, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС. Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС встретились в Мумбаи 10 сентября и по итогам встречи приняли совместное заявление. "Мы по-прежнему полностью привержены пресечению незаконных финансовых потоков, связанных с налогами, и поощрению справедливого распределения прав на налогообложение", - говорится в заявлении. Отмечается, что страны БРИКС подтверждают приверженность укреплению глобальной координации между налоговыми органами для содействия эффективным и прогрессивным налоговым системам, одновременно борясь с уклонением от уплаты налогов. "Мы также подтверждаем нашу приверженность укреплению налогового сотрудничества в рамках БРИКС посредством устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития, одновременно содействуя обмену знаниями и наращиванию потенциала, конструктивному участию в международных форумах, таких как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций о международном налоговом сотрудничестве и ее протоколы, в целях поддержки справедливой, эффективной и готовой к будущему международной налоговой экосистемы", - добавили в документе.
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192
40
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40
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финансы, мировая экономика
Финансы, Мировая экономика
13:41 11.09.2026
 
Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками

Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с налогами

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС привержены борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с налогами, говорится в заявлении министров финансов и глав ЦБ стран БРИКС.
Министры финансов и главы центральных банков стран БРИКС встретились в Мумбаи 10 сентября и по итогам встречи приняли совместное заявление.
"Мы по-прежнему полностью привержены пресечению незаконных финансовых потоков, связанных с налогами, и поощрению справедливого распределения прав на налогообложение", - говорится в заявлении.
Отмечается, что страны БРИКС подтверждают приверженность укреплению глобальной координации между налоговыми органами для содействия эффективным и прогрессивным налоговым системам, одновременно борясь с уклонением от уплаты налогов.
"Мы также подтверждаем нашу приверженность укреплению налогового сотрудничества в рамках БРИКС посредством устойчивости, инноваций, сотрудничества и устойчивого развития, одновременно содействуя обмену знаниями и наращиванию потенциала, конструктивному участию в международных форумах, таких как Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций о международном налоговом сотрудничестве и ее протоколы, в целях поддержки справедливой, эффективной и готовой к будущему международной налоговой экосистемы", - добавили в документе.
 
ФинансыМировая экономика
 
 
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