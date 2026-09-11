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"Арк Техник" подал второй иск к кубинским авиаструктурам

"Арк Техник" подал второй иск к кубинским авиаструктурам - 11.09.2026, ПРАЙМ

"Арк Техник" подал второй иск к кубинским авиаструктурам

Воронежское АО "Арк Техник", занимающееся ремонтом авиатехники, направило в арбитражный суд Москвы второй иск к кубинским авиационным структурам – компании... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T10:43+0300

2026-09-11T10:43+0300

2026-09-11T10:43+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Воронежское АО "Арк Техник", занимающееся ремонтом авиатехники, направило в арбитражный суд Москвы второй иск к кубинским авиационным структурам – компании Empresa Cubana Importadora de Aviacion (Aviaimport S.A.) и координирующей авиационную отрасль Кубы Corporacion de la Aviacion – о взыскании более 188 миллионов рублей, следует из материалов, изученных РИА Новости. Иск поступил в суд 4 сентября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. В августе "Арк Техник" обратилась в этот же суд с иском о взыскании около 541 миллиона рублей с кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion и Corporacion de la Aviacion. Предварительные слушания по делу назначены на 28 октября. По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – "ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические". Выручка компании за прошлый год превысила 550 миллионов рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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