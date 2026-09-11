Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Арк Техник" подал второй иск к кубинским авиаструктурам - 11.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260911/sud-873218956.html
"Арк Техник" подал второй иск к кубинским авиаструктурам
"Арк Техник" подал второй иск к кубинским авиаструктурам - 11.09.2026, ПРАЙМ
"Арк Техник" подал второй иск к кубинским авиаструктурам
Воронежское АО "Арк Техник", занимающееся ремонтом авиатехники, направило в арбитражный суд Москвы второй иск к кубинским авиационным структурам – компании... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T10:43+0300
2026-09-11T10:43+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Воронежское АО "Арк Техник", занимающееся ремонтом авиатехники, направило в арбитражный суд Москвы второй иск к кубинским авиационным структурам – компании Empresa Cubana Importadora de Aviacion (Aviaimport S.A.) и координирующей авиационную отрасль Кубы Corporacion de la Aviacion – о взыскании более 188 миллионов рублей, следует из материалов, изученных РИА Новости. Иск поступил в суд 4 сентября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются. В августе "Арк Техник" обратилась в этот же суд с иском о взыскании около 541 миллиона рублей с кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion и Corporacion de la Aviacion. Предварительные слушания по делу назначены на 28 октября. По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – "ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические". Выручка компании за прошлый год превысила 550 миллионов рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
10:43 11.09.2026
 
"Арк Техник" подал второй иск к кубинским авиаструктурам

"Арк Техник" подал в арбитраж второй иск к кубинской авиакомпании на 188 млн руб

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Воронежское АО "Арк Техник", занимающееся ремонтом авиатехники, направило в арбитражный суд Москвы второй иск к кубинским авиационным структурам – компании Empresa Cubana Importadora de Aviacion (Aviaimport S.A.) и координирующей авиационную отрасль Кубы Corporacion de la Aviacion – о взыскании более 188 миллионов рублей, следует из материалов, изученных РИА Новости.
Иск поступил в суд 4 сентября и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований пока не сообщаются.
В августе "Арк Техник" обратилась в этот же суд с иском о взыскании около 541 миллиона рублей с кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion и Corporacion de la Aviacion. Предварительные слушания по делу назначены на 28 октября.
По данным информационного сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца – "ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические". Выручка компании за прошлый год превысила 550 миллионов рублей.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала