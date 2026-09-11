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Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote
Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote - 11.09.2026, ПРАЙМ
Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote
Московский предприниматель Александр Захаров просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:08+0300
2026-09-11T12:08+0300
бизнес
россия
giorgio armani
yves saint laurent
givenchy
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Московский предприниматель Александр Захаров просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков Antidote, принадлежащих французской косметической компании L'Oréal, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Два иска Захарова суд зарегистрировал в конце августа. Оба пока оставлены без движения из-за процессуальных недочетов, устранить которые истец должен до начала октября. Аннулировать бренд предприниматель просит для товаров "средства по уходу за кожей". По его мнению, правообладатель его в России не использует. В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oréal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие). По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".
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бизнес, россия, giorgio armani, yves saint laurent, givenchy
Бизнес, РОССИЯ, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Givenchy
12:08 11.09.2026
 
Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote

Бизнесмен просит суд прекратить правовую охрану товарных знаков Antidote

© fotolia.com / illustrez-vous" Флаг Франции
 Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Московский предприниматель Александр Захаров просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков Antidote, принадлежащих французской косметической компании L'Oréal, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Два иска Захарова суд зарегистрировал в конце августа. Оба пока оставлены без движения из-за процессуальных недочетов, устранить которые истец должен до начала октября.
Аннулировать бренд предприниматель просит для товаров "средства по уходу за кожей". По его мнению, правообладатель его в России не использует.
В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oréal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие).
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".
 
БизнесРОССИЯGiorgio ArmaniYves Saint LaurentGivenchy
 
 
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