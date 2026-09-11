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Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote
Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote - 11.09.2026, ПРАЙМ
Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote
Московский предприниматель Александр Захаров просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T12:08+0300
2026-09-11T12:08+0300
2026-09-11T12:08+0300
бизнес
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Московский предприниматель Александр Захаров просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков Antidote, принадлежащих французской косметической компании L'Oréal, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Два иска Захарова суд зарегистрировал в конце августа. Оба пока оставлены без движения из-за процессуальных недочетов, устранить которые истец должен до начала октября. Аннулировать бренд предприниматель просит для товаров "средства по уходу за кожей". По его мнению, правообладатель его в России не использует. В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oréal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие). По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".
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бизнес, россия, giorgio armani, yves saint laurent, givenchy
Бизнес, РОССИЯ, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Givenchy
Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote
Бизнесмен просит суд прекратить правовую охрану товарных знаков Antidote
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Московский предприниматель Александр Захаров просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков Antidote, принадлежащих французской косметической компании L'Oréal, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Два иска Захарова суд зарегистрировал в конце августа. Оба пока оставлены без движения из-за процессуальных недочетов, устранить которые истец должен до начала октября.
Аннулировать бренд предприниматель просит для товаров "средства по уходу за кожей". По его мнению, правообладатель его в России не использует.
В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oréal (марки Lancome, Giorgio Armani
, Yves Saint Laurent
, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy
, Guerlain) и Estee Lauder
(Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие).
По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".