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Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote

Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote - 11.09.2026, ПРАЙМ

Московски бизнесмен просит суд прекратить охрану товарных знаков Antidote

Московский предприниматель Александр Захаров просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T12:08+0300

2026-09-11T12:08+0300

2026-09-11T12:08+0300

бизнес

россия

giorgio armani

yves saint laurent

givenchy

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Московский предприниматель Александр Захаров просит Суд по интеллектуальным правам прекратить правовую охрану в России двух международных товарных знаков Antidote, принадлежащих французской косметической компании L'Oréal, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Два иска Захарова суд зарегистрировал в конце августа. Оба пока оставлены без движения из-за процессуальных недочетов, устранить которые истец должен до начала октября. Аннулировать бренд предприниматель просит для товаров "средства по уходу за кожей". По его мнению, правообладатель его в России не использует. В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oréal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие). По данным сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности истца - "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, giorgio armani, yves saint laurent, givenchy