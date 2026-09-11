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Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей
Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей
Арбитражный суд Владимирской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов установил размер субсидиарной ответственности контролировавших Владпромбанк... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:23+0300
2026-09-11T17:23+0300
финансы
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бизнес
агентство по страхованию вкладов
асв
банк россии
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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Владимирской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов установил размер субсидиарной ответственности контролировавших Владпромбанк лиц и взыскал солидарно с экс-председателя правления Михаила Петрикова и бывших бенефициаров Василия Вишнякова и Павла Паршикова более 6,8 миллиарда рублей, сообщает АСВ. "Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и приобретение низколиквидных ценных бумаг по завышенной стоимости", - говорится в сообщении. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с ее высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций.
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финансы, банки, бизнес, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Финансы, Банки, Бизнес, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
17:23 11.09.2026
 
Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей

Суд взыскал с контролировавших Владпромбанк лиц более 6,8 миллиарда рублей

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Владимирской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов установил размер субсидиарной ответственности контролировавших Владпромбанк лиц и взыскал солидарно с экс-председателя правления Михаила Петрикова и бывших бенефициаров Василия Вишнякова и Павла Паршикова более 6,8 миллиарда рублей, сообщает АСВ.
"Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и приобретение низколиквидных ценных бумаг по завышенной стоимости", - говорится в сообщении.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с ее высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций.
 
ФинансыБанкиБизнесАгентство по страхованию вкладовАСВБанк России
 
 
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