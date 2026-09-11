https://1prime.ru/20260911/sud-873244651.html
Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей
Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ
Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей
Арбитражный суд Владимирской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов установил размер субсидиарной ответственности контролировавших Владпромбанк... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T17:23+0300
2026-09-11T17:23+0300
2026-09-11T17:23+0300
финансы
банки
бизнес
агентство по страхованию вкладов
асв
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873244651.jpg?1789136632
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Владимирской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов установил размер субсидиарной ответственности контролировавших Владпромбанк лиц и взыскал солидарно с экс-председателя правления Михаила Петрикова и бывших бенефициаров Василия Вишнякова и Павла Паршикова более 6,8 миллиарда рублей, сообщает АСВ.
"Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и приобретение низколиквидных ценных бумаг по завышенной стоимости", - говорится в сообщении.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с ее высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, бизнес, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии
Финансы, Банки, Бизнес, Агентство по страхованию вкладов, АСВ, Банк России
Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей
Суд взыскал с контролировавших Владпромбанк лиц более 6,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Владимирской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов установил размер субсидиарной ответственности контролировавших Владпромбанк лиц и взыскал солидарно с экс-председателя правления Михаила Петрикова и бывших бенефициаров Василия Вишнякова и Павла Паршикова более 6,8 миллиарда рублей, сообщает АСВ.
"Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и приобретение низколиквидных ценных бумаг по завышенной стоимости", - говорится в сообщении.
Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с ее высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций.