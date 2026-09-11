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Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей

Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с экс-руководителей Владпромбанка более 6,8 миллиарда рублей

Арбитражный суд Владимирской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов установил размер субсидиарной ответственности контролировавших Владпромбанк... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T17:23+0300

2026-09-11T17:23+0300

2026-09-11T17:23+0300

финансы

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МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Владимирской области по заявлению Агентства по страхованию вкладов установил размер субсидиарной ответственности контролировавших Владпромбанк лиц и взыскал солидарно с экс-председателя правления Михаила Петрикова и бывших бенефициаров Василия Вишнякова и Павла Паршикова более 6,8 миллиарда рублей, сообщает АСВ. "Основаниями для привлечения к ответственности послужили выдача заведомо невозвратных кредитов и приобретение низколиквидных ценных бумаг по завышенной стоимости", - говорится в сообщении. Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с ее высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций.

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финансы, банки, бизнес, агентство по страхованию вкладов, асв, банк россии