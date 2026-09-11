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Круизное судоходство может стать самым быстрорастущим сегментом на Камчатке

Круизное судоходство может стать самым быстрорастущим сегментом на Камчатке - 11.09.2026, ПРАЙМ

Круизное судоходство может стать самым быстрорастущим сегментом на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Круизное судоходство может стать самым быстрорастущим сегментом туристической отрасли Камчатки в ближайшие годы, заявил РИА | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T01:17+0300

2026-09-11T01:17+0300

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туризм

бизнес

камчатка

камчатский край

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 сен – РИА Новости. Круизное судоходство может стать самым быстрорастущим сегментом туристической отрасли Камчатки в ближайшие годы, заявил РИА Новости губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "С точки зрения туризма, именно круизное судоходство я считаю сейчас наиболее быстрорастущим сегментом, который у нас будет развиваться в ближайшие годы", - сказал Солодов. По его словам, регион параллельно продолжает развивать туристическую инфраструктуру. Уже заработал новый аэропорт, а в следующем году в аэропортовом комплексе должны открыться конференц-центр и гостиница, что позволит проводить там деловые мероприятия. Кроме того, в крае активно строятся гостиницы и места отдыха. Солодов отметил, что власти рассчитывают увеличить общий туристический поток примерно с 400 тысяч до одного миллиона человек в год, однако не ставят задачу развивать массовый туризм. В регионе также развивают социальные туристические программы, в частности бесплатные поездки выпускников в Долину гейзеров.

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туризм, бизнес, камчатка, камчатский край