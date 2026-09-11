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Судоходство через Ормузский пролив в четверг сократилось до семи судов - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Судоходство через Ормузский пролив в четверг сократилось до семи судов
Судоходство через Ормузский пролив в четверг сократилось до семи судов - 11.09.2026, ПРАЙМ
Судоходство через Ормузский пролив в четверг сократилось до семи судов
Число проходов судов через Ормузский пролив в четверг сократилось до семи с 11 днем ранее, что также оказалось более чем вдвое ниже среднего показателя за... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T09:09+0300
2026-09-11T09:32+0300
бизнес
ормузский пролив
пакистан
катар
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Число проходов судов через Ормузский пролив в четверг сократилось до семи с 11 днем ранее, что также оказалось более чем вдвое ниже среднего показателя за последние десять дней, составлявшего 15 судов, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на предварительные данные отслеживания судов. "Число судов, прошедших через Ормузский пролив, в четверг сократилось до семи по сравнению с 11 днем ​​ранее, что значительно ниже среднего показателя за 10 дней, составляющего 15", - передает Reuters. Согласно данным отслеживания судоходства компании Kpler, два судна класса "Панамакс" вышли из пролива. Одно перевозило удобрения, второе следовало без груза. Еще пять судов вошли в пролив, включая сухогрузы с зерном, сталью и другими навалочными грузами, а также танкер среднего класса с тяжелыми нефтепродуктами, передает агентство. Уточняется, что эти данные не учитывает суда, которые могли пройти через пролив с отключенными транспондерами автоматической идентификационной системы (AIS), чтобы избежать обнаружения. Ранее в Ормузском проливе также были замечены два следовавших без груза судна, связанных с катарской государственной энергетической компанией Qatar Energy, - Al Ghashamiya и Al Daayen. Еще одно контролируемое Qatar Energy судно Al Marrouna вышло из пролива и 10 сентября доставило партию сжиженного природного газа (СПГ) из Рас-Лаффана в Пакистан. Как отмечает Рейтер, это стало первой известной перевозкой СПГ на связанном с Катаром танкере с конца июля. Qatar Energy не ответила на запрос агентства о комментарии. Тем временем через Баб-эль-Мандебский пролив в четверг прошли 26 грузовых судов, свидетельствуют данные отслеживания. Из них 10 вошли в пролив и 16 вышли. Для сравнения, средний показатель за последние десять дней составлял около 27 судов, заключает Reuters.
ормузский пролив
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бизнес, ормузский пролив, пакистан, катар
Бизнес, Ормузский пролив, ПАКИСТАН, КАТАР
09:09 11.09.2026 (обновлено: 09:32 11.09.2026)
 
Судоходство через Ормузский пролив в четверг сократилось до семи судов

Reuters: число проходов судов через Ормузский пролив сократилось до семи с 11 днем ранее

© AP Photo / Asghar BesharatiКонтейнеровоз в Ормузском проливе
Контейнеровоз в Ормузском проливе - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Число проходов судов через Ормузский пролив в четверг сократилось до семи с 11 днем ранее, что также оказалось более чем вдвое ниже среднего показателя за последние десять дней, составлявшего 15 судов, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на предварительные данные отслеживания судов.
"Число судов, прошедших через Ормузский пролив, в четверг сократилось до семи по сравнению с 11 днем ​​ранее, что значительно ниже среднего показателя за 10 дней, составляющего 15", - передает Reuters.
Согласно данным отслеживания судоходства компании Kpler, два судна класса "Панамакс" вышли из пролива. Одно перевозило удобрения, второе следовало без груза. Еще пять судов вошли в пролив, включая сухогрузы с зерном, сталью и другими навалочными грузами, а также танкер среднего класса с тяжелыми нефтепродуктами, передает агентство.
Уточняется, что эти данные не учитывает суда, которые могли пройти через пролив с отключенными транспондерами автоматической идентификационной системы (AIS), чтобы избежать обнаружения.
Ранее в Ормузском проливе также были замечены два следовавших без груза судна, связанных с катарской государственной энергетической компанией Qatar Energy, - Al Ghashamiya и Al Daayen. Еще одно контролируемое Qatar Energy судно Al Marrouna вышло из пролива и 10 сентября доставило партию сжиженного природного газа (СПГ) из Рас-Лаффана в Пакистан.
Как отмечает Рейтер, это стало первой известной перевозкой СПГ на связанном с Катаром танкере с конца июля.
Qatar Energy не ответила на запрос агентства о комментарии.
Тем временем через Баб-эль-Мандебский пролив в четверг прошли 26 грузовых судов, свидетельствуют данные отслеживания. Из них 10 вошли в пролив и 16 вышли. Для сравнения, средний показатель за последние десять дней составлял около 27 судов, заключает Reuters.
 
БизнесОрмузский проливПАКИСТАНКАТАР
 
 
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