https://1prime.ru/20260911/t-bank-873212038.html

Т-Банк предотвратил хищения более чем на 80 миллионов рублей

Т-Банк предотвратил хищения более чем на 80 миллионов рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ

Т-Банк предотвратил хищения более чем на 80 миллионов рублей

Т-Банк предотвратил потенциальные хищения на сумму более 80 миллионов рублей со счетов своих клиентов в рамках работы с государственной информационной системой... | 11.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-11T08:18+0300

2026-09-11T08:18+0300

2026-09-11T08:18+0300

финансы

банки

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873212038.jpg?1789103901

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Т-Банк предотвратил потенциальные хищения на сумму более 80 миллионов рублей со счетов своих клиентов в рамках работы с государственной информационной системой "Антифрод", сообщается в пресс-релизе банка, который есть у РИА Новости. "В рамках первых трех мошеннических сценариев, интегрированных в ГИС, банку удалось актуализировать более 100 тысяч телефонных номеров и предотвратить потенциальные хищения более 80 миллионов рублей со счетов клиентов", - говорится там. Поясняется, что на сегодня разработаны и вступили в силу одиннадцать сценариев взаимодействия, при этом первые три реализованных уже показали устойчивый результат. Так, первый сценарий основан на случаях, когда клиент не сообщает банку о смене номера, а такие номера могут использоваться мошенниками для восстановления доступа к банковским сервисам или перехвата кодов подтверждения. "За время работы сценария удалось выявить и отвязать от профилей более 100 тысяч номеров, которые им больше не принадлежали, тем самым спасти потенциально 42 миллиона рублей", - сообщает банк. В рамках двух других сценариев участники получают от операторов связи информацию о выявленных мошенниках, а также обмениваются сигналами о потенциальных жертвах. "Благодаря этому уже удалось предотвратить потенциальное хищение 39 миллионов рублей", - сказано в сообщении. ГИС "Антифрод" помогает выявлять и пресекать мошенничество, связанное с использованием информационных технологий. К системе подключены банки, операторы связи и другие организации, которые в автоматическом режиме обмениваются данными, чтобы скоординировать действия в борьбе с киберпреступлениями.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, россия