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Т-Банк предотвратил хищения более чем на 80 миллионов рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ
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Т-Банк предотвратил хищения более чем на 80 миллионов рублей
Т-Банк предотвратил хищения более чем на 80 миллионов рублей - 11.09.2026, ПРАЙМ
Т-Банк предотвратил хищения более чем на 80 миллионов рублей
Т-Банк предотвратил потенциальные хищения на сумму более 80 миллионов рублей со счетов своих клиентов в рамках работы с государственной информационной системой... | 11.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-11T08:18+0300
2026-09-11T08:18+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Т-Банк предотвратил потенциальные хищения на сумму более 80 миллионов рублей со счетов своих клиентов в рамках работы с государственной информационной системой "Антифрод", сообщается в пресс-релизе банка, который есть у РИА Новости. "В рамках первых трех мошеннических сценариев, интегрированных в ГИС, банку удалось актуализировать более 100 тысяч телефонных номеров и предотвратить потенциальные хищения более 80 миллионов рублей со счетов клиентов", - говорится там. Поясняется, что на сегодня разработаны и вступили в силу одиннадцать сценариев взаимодействия, при этом первые три реализованных уже показали устойчивый результат. Так, первый сценарий основан на случаях, когда клиент не сообщает банку о смене номера, а такие номера могут использоваться мошенниками для восстановления доступа к банковским сервисам или перехвата кодов подтверждения. "За время работы сценария удалось выявить и отвязать от профилей более 100 тысяч номеров, которые им больше не принадлежали, тем самым спасти потенциально 42 миллиона рублей", - сообщает банк. В рамках двух других сценариев участники получают от операторов связи информацию о выявленных мошенниках, а также обмениваются сигналами о потенциальных жертвах. "Благодаря этому уже удалось предотвратить потенциальное хищение 39 миллионов рублей", - сказано в сообщении. ГИС "Антифрод" помогает выявлять и пресекать мошенничество, связанное с использованием информационных технологий. К системе подключены банки, операторы связи и другие организации, которые в автоматическом режиме обмениваются данными, чтобы скоординировать действия в борьбе с киберпреступлениями.
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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финансы, банки, россия
Финансы, Банки, РОССИЯ
08:18 11.09.2026
 
Т-Банк предотвратил хищения более чем на 80 миллионов рублей

Т-Банк предотвратил хищения более 80 миллионов рублей со счетов клиентов

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МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Т-Банк предотвратил потенциальные хищения на сумму более 80 миллионов рублей со счетов своих клиентов в рамках работы с государственной информационной системой "Антифрод", сообщается в пресс-релизе банка, который есть у РИА Новости.
"В рамках первых трех мошеннических сценариев, интегрированных в ГИС, банку удалось актуализировать более 100 тысяч телефонных номеров и предотвратить потенциальные хищения более 80 миллионов рублей со счетов клиентов", - говорится там.
Поясняется, что на сегодня разработаны и вступили в силу одиннадцать сценариев взаимодействия, при этом первые три реализованных уже показали устойчивый результат.
Так, первый сценарий основан на случаях, когда клиент не сообщает банку о смене номера, а такие номера могут использоваться мошенниками для восстановления доступа к банковским сервисам или перехвата кодов подтверждения.
"За время работы сценария удалось выявить и отвязать от профилей более 100 тысяч номеров, которые им больше не принадлежали, тем самым спасти потенциально 42 миллиона рублей", - сообщает банк.
В рамках двух других сценариев участники получают от операторов связи информацию о выявленных мошенниках, а также обмениваются сигналами о потенциальных жертвах. "Благодаря этому уже удалось предотвратить потенциальное хищение 39 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
ГИС "Антифрод" помогает выявлять и пресекать мошенничество, связанное с использованием информационных технологий. К системе подключены банки, операторы связи и другие организации, которые в автоматическом режиме обмениваются данными, чтобы скоординировать действия в борьбе с киберпреступлениями.
 
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